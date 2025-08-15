International Ministrul de Externe, prins fără autorizație la pescuit







Secretarul de stat pentru afaceri externe, David Lammy, a recunoscut că a participat la o partidă de pescuit fără autorizație de pescuit în timpul unei vizite oficiale alături de JD Vance la Chevening House, Kent, săptămâna trecută, invocând o „eroare administrativă”, potrivit BBC.

Lammy a contactat Agenția pentru Mediu și a obținut ulterior autorizația necesară, precizând că nu a prins niciun pește în timpul pescuitului. Incidentul a atras atenția asupra respectării legislației privind pescuitul în Marea Britanie, chiar și în context diplomatic.

Declarația lui Lammy a fost făcută după ce a fost remarcat că a pescuit într-un iaz privat situat lângă reședința istorică din secolul XVII.

În Marea Britanie, orice persoană cu vârsta de 13 ani sau mai mult trebuie să dețină autorizație de pescuit pentru a prinde pești de apă dulce. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi substanțiale, conform reglementărilor Agenției pentru Mediu.

Lammy a explicat că lipsa autorizației a fost o „eroare administrativă” și că a obținut imediat documentul necesar după ce a realizat greșeala.

Oficialii Ministerului Afacerilor Externe au subliniat că scrisoarea transmisă Agenției pentru Mediu demonstrează că secretarul de stat a luat măsuri pentru remedierea situației și că a apreciat rolul agenției în protejarea resurselor piscicole britanice.

Reprezentanții agenției au confirmat că autorizațiile necesare au fost obținute, dar nu au precizat dacă Lammy va fi amendat, menționând că fiecare caz este analizat individual.

În timpul partidei de pescuit, JD Vance și copiii săi au prins pește, în timp ce Lammy nu a prins niciun exemplar. Toate capturile au fost returnate în iazul privat.

Costul unei autorizații de pescuit pentru o zi în Marea Britanie este de 7,30 lire, iar pescuitul fără autorizație poate atrage amenzi de până la 2.500 de lire, precum și confiscarea echipamentului de pescuit.

În luna februarie, Agenția pentru Mediu a raportat că șase pescari din Londra au fost găsiți vinovați de pescuit ilegal și au primit amenzi totale de 2.182 de lire.

Richard Tyner, liderul echipei de control piscicol, a subliniat atunci că verificările sunt efectuate nonstop și că orice încălcare a legii este tratată cu seriozitate, pentru a proteja resursele piscicole și a menține sustenabilitatea pescuitului în apele britanice.

Incidentul lui Lammy readuce în atenția publicului importanța respectării autorizației de pescuit, chiar și pentru oficiali de rang înalt și în contexte diplomatice.

În timp ce încă nu s-a decis dacă va fi aplicată o sancțiune, situația evidențiază rolul reglementărilor în protejarea ecosistemelor acvatice și asigurarea unui pescuit responsabil.

Pe termen lung, întâmplări de acest fel pot influența modul în care sunt gestionate activitățile oficiale care implică agrement, chiar și pe proprietăți private.

La nivel internațional, episodul subliniază că respectarea legilor locale rămâne esențială în contextul vizitelor oficiale și al relațiilor diplomatice.

În plus, poate genera discuții despre necesitatea unor proceduri administrative mai stricte pentru verificarea autorizațiilor înaintea întâlnirilor de acest tip.