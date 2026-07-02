Justitie

Ministerul Public, de partea ÎCCJ în disputa cu Bolojan

Comentează știrea
Ministerul Public, de partea ÎCCJ în disputa cu BolojanProces. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a criticat declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind sesizarea Curții Constituționale a României în cazul restanțelor salariale ale magistraților, Ministerul Public a anunțat că susține poziția instanței supreme și adaugă că independența justiției reprezintă o valoare fundamentală a statului de drept.

Ministerul Public susține poziția ÎCCJ și cere respectarea independenței justiției

Reprezentanții Ministerului Public au anunțat că susțin fără rezerve poziția exprimată de Înalta Curte și au atras atenția că independența autorității judecătorești reprezintă un pilon esențial al statului de drept.

„Ministerul Public își exprimă solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, ca valoare fundamentală a statului de drept și garanție esențială a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit procurorilor, independența justiției nu constituie un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională în beneficiul tuturor cetățenilor, astfel încât judecătorii și procurorii să își poată exercita atribuțiile exclusiv în baza Constituției și a legii, fără presiuni sau ingerințe externe.

Precizările Ministerului

Ministerul Public arată că relațiile dintre autoritățile statului trebuie să se desfășoare în spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional. Instituția consideră că eventualele divergențe privind interpretarea competențelor constituționale trebuie soluționate doar prin mecanismele prevăzute de Constituție, fără declarații care ar putea afecta încrederea publicului în actul de justiție.

„Ministerul Public apreciază poziția exprimată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind necesitatea protejării independenței justiției și reafirmă că apărarea acestei valori constituționale reprezintă o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor statului”, se mai arată în comunicat.

Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/George Călin

Mesajul vine după răspunsul dat de ÎCCJ

Instituția și-a exprimat, de asemenea, respectul pentru rolul constituțional al Curții Constituționale, pe care o consideră singura autoritate competentă să soluționeze conflictele juridice de natură constituțională. Totodată, Ministerul Public și-a reafirmat angajamentul de a apăra independența justiției, separația puterilor în stat și valorile consacrate de Constituția României și de standardele europene privind statul de drept.

Stiri calde

23:55 - Cum poți obține o pensie mai mare în România. Deciziile care contează înainte de retragerea din activitate
23:44 - Din culisele scandalului de la MoldATSA. Când au început neregulile
23:31 - Cea mai neobișnuită atracție din Europa. O insulă fără hoteluri, magnet pentru turiști
23:30 - Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor
23:21 - Descoperire epocală despre originea vieții: Cum au transformat asteroizii antici Pământul într-o planetă locuibilă
23:10 - Trump declară Ziua Națională a Scoicilor și lansează un nou atac la adresa foștilor președinți. Îndemn pentru pescari
23:01 - Analiză CSIS: Conflictul din Ucraina a depășit masacrul de la Stalingrad ca număr de victime
22:51 - Bihoreanul Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar. Update

HAI România!

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Proiecte speciale