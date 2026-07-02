Ministerul Public, de partea ÎCCJ în disputa cu Bolojan

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a criticat declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind sesizarea Curții Constituționale a României în cazul restanțelor salariale ale magistraților, Ministerul Public a anunțat că susține poziția instanței supreme și adaugă că independența justiției reprezintă o valoare fundamentală a statului de drept.

Reprezentanții Ministerului Public au anunțat că susțin fără rezerve poziția exprimată de Înalta Curte și au atras atenția că independența autorității judecătorești reprezintă un pilon esențial al statului de drept.

„Ministerul Public își exprimă solidaritatea instituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție și susține fără rezerve apărarea independenței autorității judecătorești, ca valoare fundamentală a statului de drept și garanție esențială a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit procurorilor, independența justiției nu constituie un privilegiu al magistraților, ci o garanție constituțională în beneficiul tuturor cetățenilor, astfel încât judecătorii și procurorii să își poată exercita atribuțiile exclusiv în baza Constituției și a legii, fără presiuni sau ingerințe externe.

Ministerul Public arată că relațiile dintre autoritățile statului trebuie să se desfășoare în spiritul loialității constituționale, al respectului reciproc și al dialogului instituțional. Instituția consideră că eventualele divergențe privind interpretarea competențelor constituționale trebuie soluționate doar prin mecanismele prevăzute de Constituție, fără declarații care ar putea afecta încrederea publicului în actul de justiție.

„Ministerul Public apreciază poziția exprimată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind necesitatea protejării independenței justiției și reafirmă că apărarea acestei valori constituționale reprezintă o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor statului”, se mai arată în comunicat.

Instituția și-a exprimat, de asemenea, respectul pentru rolul constituțional al Curții Constituționale, pe care o consideră singura autoritate competentă să soluționeze conflictele juridice de natură constituțională. Totodată, Ministerul Public și-a reafirmat angajamentul de a apăra independența justiției, separația puterilor în stat și valorile consacrate de Constituția României și de standardele europene privind statul de drept.