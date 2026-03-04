Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămăne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale

Lima, 3 Martie 2026: Misiunea economică a Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), aflată în desfășurare în Republica Peru, a continuat, în data de 3 martie 2026, cu o întâlnire oficială la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Peru, în cadrul căreia reprezentanții mediului de afaceri românesc au purtat discuții cu viceministrul de externe Felix Denegri Boza, pe marginea oportunităților de investiții și a perspectivelor de colaborare bilaterală.

Dialogul a evidențiat interesul ridicat al ambelor părți pentru dinamizarea relațiilor comerciale și stabilirea unor planuri de investiții concrete.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat faptul că „potențialul de colaborare dintre cele două țări este departe de a fi epuizat. Există o serie de elemente comune pe care România și Peru le pot valorifica pentru a consolida schimburile economice bilaterale. Totodată, prezența companiilor cu capital peruvian pe piața românească reprezintă cel mai concret argument în favoarea extinderii acestui parteneriat. Nu ne oprim aici. Avem mai multe lucruri în comun care ne leagă și pe care le putem dezvolta. Existența unor companii cu capital peruvian în România reprezintă cel mai bun ambasador pentru afacerile dintre Peru și România.”

Viceministrul de externe, dl Felix Denegri Boza, a subliniat că „diversitatea investițiilor străine din Peru generează un mediu competitiv, factor care creează oportunități reale pentru companiile românești interesate să se poziționeze pe această piață. Peru este deschis parteneriatelor pe termen lung și salutăm interesul concret manifestat de delegația română. Ne angajăm să sprijinim activ demersurile bilaterale și să facilităm legăturile dintre mediile de afaceri din cele două țări”, a declarat viceministrul Felix Denegri Boza.