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Mesajul președintelui Nicușor Dan, după decesul regelui Harald al V-lea al Norvegiei

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Mesajul președintelui Nicușor Dan, după decesul regelui Harald al V-lea al NorvegieiNicușor Dan. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe vineri, în urma trecerii în neființă a regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Suveranul s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Șeful statului român a exprimat regretul profund în numele său și al poporului român, adresându-se familiei regale și cetățenilor norvegieni.

Mesajul președintelui Nicușor Dan, după decesul regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Prin intermediul unei postări publicate pe platforma X, președintele României a subliniat tristețea provocată de dispariția monarhului norvegian și a transmis gândurile sale de susținere către Casa Regală.

„Am primit cu profundă tristețe vestea că Majestatea Sa Regele Harald al Norvegiei s-a stins din viață în cursul acestei dimineți. Transmit sincere condoleanțe, inclusiv în numele poporului României, Majestății Sale Regele Haakon, Reginei Sonja, întregii familii regale și poporului norvegian și împărtășim durerea lor”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Regele Harald al Norvegiei

Regele Harald al Norvegiei / sursa foto: captură video

Ultimele clipe ale regelui Harald al V-lea

Anunțul oficial privind decesul a fost făcut de Casa Regală a Norvegiei. Regele Harald al V-lea a murit vineri dimineață, la ora 06:35, la spitalul Rikshospitalet din Oslo, având familia alături în ultimele clipe.

Monarhul se afla internat din data de 17 august. Starea sa de sănătate s-a agravat treptat, iar reprezentanții Casei Regale au comunicat încă de joi că situația medicală a suveranului devenise foarte gravă.

Peste trei decenii de domnie și succesiunea la tron

Harald al V-lea a urcat pe tronul Norvegiei la 17 ianuarie 1991, urmându-i tatălui său, regele Olav al V-lea. El a condus monarhia norvegiană timp de mai bine de 35 de ani.

Odată cu trecerea sa în neființă, succesiunea la tron a fost preluată de fiul său, Haakon. Președintele român s-a adresat deja noului monarh cu titulatura oficială de „Majestatea Sa Regele Haakon”. În acest context, autoritățile de la Oslo au anunțat organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului de Stat la Palatul Regal, desfășurată în prezența noului suveran.

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