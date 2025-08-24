International Merz, foarte rezervat cu privire la pacea din Ucraina







Germania a reafirmat importanța negocierilor pentru pace în Ucraina, după ce cancelarul Friedrich Merz a descris progresele recente drept „primele 200 de metri din 10 kilometri”, potrivit Kyiv Independent.

La congresul partidului său, CDU, Merz a subliniat că, deși s-au făcut primii pași concreți, drumul spre un acord final rămâne lung și complicat, iar poziția Rusiei continuă să facă procesul dificil.

Cancelarul german Friedrich Merz a explicat că negocierile pentru pace sunt încă la stadiul incipient, deși ultimele săptămâni au adus progrese diplomatice semnificative.

„Da, am făcut primii pași. Dar, figurativ vorbind, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs poate primii 200 de metri, nu mai mult. În orice caz, mergem în direcția corectă”, a spus Merz pe 23 august.

Merz a precizat că eforturile recente nu se limitează la livrările de arme către Ucraina, ci includ și discuții despre garanții de securitate și posibilitatea unor întâlniri directe între liderii implicați.

El a evidențiat faptul că Germania și Uniunea Europeană au intensificat activitatea diplomatică în ultimele săptămâni, iar progresele sunt vizibile, chiar dacă ritmul rămâne lent din cauza poziției rigide a Moscovei.

În contextul acestor evoluții, președintele american Donald Trump a intensificat eforturile pentru medierea păcii, organizând întâlniri separate cu liderii Rusiei și Ucrainei.

Pe 15 august, Trump s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin în Alaska, iar câteva zile mai târziu a găzduit o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și alți lideri europeni la Casa Albă.

Trump a anunțat planuri pentru o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată, dacă discuțiile decurg favorabil, de o reuniune trilaterală cu participarea celor trei lideri.

Zelenski a confirmat, pe 18 august, că este pregătit să discute direct chestiuni teritoriale cu Putin în cadrul unor negocieri viitoare, solicitând un dialog necondiționat.

În opinia lui Merz, procesul de negociere pentru pace rămâne „dificil”, dar pașii făcuți indică o direcție pozitivă.

Cancelarul a reiterat posibilitatea unei întâlniri directe între Zelenski și Putin în următoarele două săptămâni, subliniind că implicarea activă a liderilor europeni și americani poate crește șansele de succes ale discuțiilor.

Eforturile de mediere au implicații majore atât la nivel regional, cât și global. Un acord de pace ar putea stabiliza situația economică și securitară a Europei de Est, reducând tensiunile militare și politice, dar și deschizând calea pentru reconstrucția Ucrainei după luni de conflict.

În același timp, succesul negocierilor ar putea consolida imaginea Germaniei și a Statelor Unite ca actori-cheie în diplomația internațională.