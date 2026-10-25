Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un nou mesaj provocator la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, sugerând că Statele Unite ar trebui să recurgă la serviciile de informații pentru a-l elimina. Oficialul rus i s-a adresat direct președintelui american Donald Trump, căruia i-a indicat și ce pași ar trebui să urmeze, arată Nexta.

Potrivit sursei, Medvedev a folosit un limbaj agresiv atunci când a vorbit despre Zelenski și a susținut că Trump ar trebui să le solicite responsabililor americani să rezolve problema.

„Ce ar trebui să facă Trump cu acest fiu de câine? Trebuie doar să convoace ministrul Apărării și directorul CIA și să le ceară să rezolve această neplăcută problemă”, a declarat Medvedev, potrivit sursei citate.

Fostul președinte rus este cunoscut pentru declarațiile sale agresive la adresa Ucrainei și a statelor occidentale, în care a invocat în repetate rânduri posibilitatea unui conflict nuclear sau a unui Al Treilea Război Mondial.

Anterior, Medvedev a susținut că Rusia își poate apăra interesele doar prin demonstrarea forței și prin provocarea unei „frici instinctive a Europei” față de un posibil „masacru de proporții” pe continent.

Oficialul rus a acuzat, de asemenea, Germania și alte state europene că s-ar pregăti pentru o nouă invazie împotriva Rusiei, comparând presupusele intenții cu atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Medvedev a folosit expresia „Barbarossa 2.0” pentru a descrie acest scenariu.

În opinia sa, prevenirea unui asemenea conflict ar necesita „formarea unei înțelegeri a inevitabilității suferirii de către acestea a unor pagube inacceptabile”.

Medvedev a invocat și presupuse documente deținute de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), susținând că Germania nu ar fi trecut printr-un proces real de denazificare după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Fostul lider de la Kremlin a descris drept o „farsă goală” o mare parte dintre măsurile adoptate de aliații coaliției antihitleriste după înfrângerea Germaniei naziste.

„Anglo-saxonii, în încercarea de a-i păstra pe foștii conducători ai economiei militare hitleriste și pe naziștii de rang înalt de care aveau nevoie, au desfășurat o campanie sub sloganul «Pe cei mici să-i spânzurăm, pe cei mari să-i scuzăm»”, a mai afirmat Medvedev.

Declarațiile sale au venit după ce Germania a prezentat prima strategie de apărare de după cel de-Al Doilea Război Mondial, în care Rusia este identificată drept principala amenințare la adresa securității germane și a NATO. Totodată, autoritățile germane au început pregătirea infrastructurii civile pentru o eventuală utilizare în cazul unui conflict armat.