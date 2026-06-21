McDonald’s este restaurantul de tip fast-food pe care cei mai mulți americani îl iau în calcul atunci când vor să cumpere rapid mâncare, potrivit raportului „Best Bites 2026: U.S. Restaurant Brand Rankings”, realizat de compania internațională de cercetare YouGov.

Studiul arată însă că popularitatea lanțului nu se traduce automat și prin percepția celui mai bun burger. În clasamentele privind gustul produselor, mai multe branduri au obținut scoruri mai bune decât McDonald’s, ceea ce evidențiază faptul că deciziile consumatorilor sunt influențate de mai mulți factori decât produsul principal din meniu.

YouGov a întrebat adulții americani din ce restaurante ar lua în considerare să cumpere mâncare sau băuturi atunci când doresc să facă o achiziție.

McDonald’s s-a clasat pe primul loc, fiind menționat de 39,6% dintre respondenți. Pe poziția a doua s-a situat Chick-fil-A, cu 35,5%, urmat de Wendy’s, cu 33,2%.

Potrivit raportului, McDonald’s este cea mai luată în considerare opțiune atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor, precum și în grupele de vârstă 18-29 de ani, 30-44 de ani și 45-64 de ani. Singura excepție este categoria persoanelor de peste 65 de ani, unde Wendy’s ocupă primul loc.

Ashley Brown, director senior în cadrul YouGov, a explicat că rezultatele sugerează că americanii nu aleg un restaurant exclusiv pe baza burgerilor.

„Una dintre cele mai interesante concluzii este că McDonald’s conduce toate brandurile de fast-food în ceea ce privește intenția de cumpărare, deși se află în urma mai multor competitori atunci când consumatorii sunt întrebați care are cei mai gustoși burgeri”, a declarat Brown pentru Fox News Digital.

Ea a adăugat că McDonald’s este lider detașat atunci când vine vorba despre cartofii prăjiți, ceea ce contribuie la atractivitatea generală a brandului.

În clasamentul dedicat burgerilor, primul loc a fost ocupat de Five Guys, ales de 15,5% dintre respondenți.

Diferența față de locul secund a fost minimă. Burger King a obținut 15%, iar In-N-Out Burger s-a clasat pe poziția a treia cu 12,1%.

Topul a continuat cu Wendy’s, care a acumulat 10,2%, în timp ce McDonald’s a ocupat locul al cincilea, cu 8,7%.

Raportul a analizat și alte categorii populare din industria restaurantelor:

Subway a fost desemnat restaurantul cu cel mai bun sandwich de tip deli (22,9%);

Taco Bell a câștigat categoria taco și burrito (30,3%);

Chick-fil-A a fost considerat cel mai apreciat lanț pentru preparatele din pui (25,3%);

Pizza Hut a ocupat primul loc la categoria pizza (19,1%).

Cartofii prăjiți rămân unul dintre cele mai mari atuuri ale McDonald’s

Deși nu a câștigat categoria burgerilor, McDonald’s a dominat clar clasamentul pentru cartofii prăjiți.

Aproape 40% dintre participanții la studiu (39,2%) au declarat că preferă cartofii prăjiți de la McDonald’s. Pe locul al doilea s-a situat Five Guys, cu doar 9% din voturi.

Rezultatul confirmă faptul că anumite produse emblematice continuă să joace un rol important în fidelizarea clienților și în menținerea popularității brandului.

Raportul YouGov a analizat și percepția consumatorilor privind calitatea și raportul calitate-preț.

Chick-fil-A a fost desemnat cel mai bun brand de fast-food din punctul de vedere al calității. McDonald’s nu a reușit să intre în primele zece poziții ale acestui clasament.

În ceea ce privește valoarea oferită clienților, Wendy’s a ocupat primul loc cu 21,6%, în timp ce McDonald’s s-a clasat pe locul opt, cu 12,5%.

Studiul relevă că aproximativ două treimi dintre americani cumpără mâncare sau băuturi de la restaurante fast-food cel puțin o dată pe lună.

Totodată, 30% dintre respondenți au declarat că mănâncă fast-food cel puțin o dată pe săptămână.

În rândul consumatorilor săptămânali de fast-food:

55% sunt bărbați;

45% sunt femei;

49% fac parte din categoria veniturilor medii;

51% au sub 45 de ani.

Potrivit raportului, principalele motive care îi determină pe acești consumatori să aleagă un restaurant sunt prețurile avantajoase și reducerile oferite. Curățenia spațiilor de servire reprezintă, de asemenea, un factor important în procesul de decizie.