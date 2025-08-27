Social Materie fundamentală, neglijată în România. Studiile arată că e esențială pentru tineri







Studenții care aleg filosofia sunt, în medie, mai reflexivi și mai deschiși la minte decât cei care nu descoperă tainele acestei discipline, arată o cercetare publicată în Journal of the American Philosophical Association. Analiza, realizată pe baza testelor și sondajelor aplicate la peste 600.000 de studenți americani, evidențiază că, în comparație cu tinerii din toate celelalte domenii, cei de la filosofie obțin rezultate mai bune la evaluările care măsoară capacitatea de a gândi clar, coerent și rațional.

Pentru tineri, filosofia nu înseamnă doar exerciții teoretice, ci încercarea de a răspunde la întrebări fundamentale despre umanitate și despre lumea în care trăim, dar și analiza critică a răspunsurilor existente.

Abilitățile pe care această disciplină le dezvoltă devin tot mai necesare într-un context dominat de dezinformare. România nu face excepție.

Un studiu realizat în septembrie de Școala de Valori și Unlock Market Research arată că nouă din zece liceeni din mediul urban văd fenomenul fake news ca pe o problemă reală, iar aproape jumătate recunosc că au distribuit informații care s-au dovedit ulterior false.

Cu toate beneficiile pe care le oferă, filosofia nu mai este atât de atractivă pentru studenți. Situația pornește chiar din școli și licee, unde orele de filosofie au fost reduse semnificativ. „Studiul filosofiei a fost diminuat dramatic”, atrage atenția Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În viziunea profesorului, majoritatea studenților care aleg să studieze filosofia au fost îndrumați în liceu de „profesori generoși în gândire sau cu cărți extraordinare”.

„Probabil dacă am avea tradiția sau forța învățământului din țările occidentale am ști să prețuim gândirea liberă și critică, autonomia persoanei și respectul pentru capacitatea de discernământ a fiecăruia, valori pe care le promovează filosofia”, a explicat Ciprian Mihali, potrivit Școala9.