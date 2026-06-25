International

Marina franceză a interceptat un nou petrolier suspect în Mediterana. Anunțul lui Emmanuel Macron

Comentează știrea
Marina franceză a interceptat un nou petrolier suspect în Mediterana. Anunțul lui Emmanuel Macronnava atacata / sursa foto: captura video centcom
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Franța continuă acțiunile în forță împotriva transporturilor ilegale de țiței care sprijină economia de război a Moscovei. Marina franceză a interceptat marți un alt petrolier, numit Deliver, suspectat că aparține flotei fantomă utilizate de Rusia pentru a eluda restricțiile internaționale. Anunțul oficial a fost făcut joi de președintele francez Emmanuel Macron și confirmat de Prefectura Maritimă a Mării Mediterane, informează AFP.

Marina franceză a interceptat un nou petrolier suspect în Mediterana. Anunțul lui Emmanuel Macron

Operațiunea de interceptare a avut loc într-o zonă strategică din Marea Mediterană. Autoritățile franceze au acționat rapid după ce au identificat ambarcațiunea suspectă care naviga în apropierea coastelor italiene.

„Marina Naţională franceză a urcat marţi la bordul petrolierului Deliver în timp ce tranzita în largul Siciliei, încălcând dreptul mării”, a transmis președintele francez Emmanuel Macron prin intermediul unei postări pe platforma X.

Liderul de la Palatul Élysée a completat mesajul cu un avertisment dur la adresa Moscovei: „Nu vom lăsa flota fantomă să ocolească sancţiunile şi să finaţeze efortul rus de război”.

Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: captură video

Al cincilea succes al Marinei franceze într-un an

Această nouă acțiune de control nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o strategie amplă de monitorizare a traficului maritim suspect din Europa. Documentele oficiale arată că Deliver reprezintă cel de-al cincilea petrolier suspectat de faptul că face parte din flota fantomă imobilizat de către Franţa începând din septembrie 2025.

Prefectura Maritimă a Mării Mediterane a oferit detalii suplimentare despre proveniența și traseul navei controlate. Conform datelor de monitorizare, petrolierul Deliver arbora un pavilion camerunez şi venea de la Primorsk, în Rusia, un port cunoscut pentru exporturile masive de hidrocarburi.

Neregulile descoperite la bord și intervenția Justiției

Suspiciunile inițiale ale militarilor francezi au fost confirmate în momentul în care echipele de inspecție au urcat la bordul navei pentru a verifica actele de navigație și încărcătura.

„După urcarea la bord a echipei de vizită, examinarea documentelor a confirmat îndoieli cu privire la regularitatea arborării pavilionului. A fost sesizată Procuratura din Marsilia, competentă la Tribunalul Maritim”, se arată în comunicatul oficial emis de prefectură.

În urma acestor constatări, nava nu și-a mai putut continua traseul inițial stabilit de comandant. Ruta navei a fost schimbată la 23 iunie, iar în prezent este escortată de mijloace ale Marinei franceze către un punct de ancorare, în vederea unei continuări a verifăcirlor. Autoritățile urmează să stabilească exact proveniența mărfii și identitatea reală a beneficiarilor transportului.

Stiri calde

16:40 - Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România. Va susține un discurs în Parlament

16:36 - Început de vacanță în Sectorul 4: Totul Verde igienizează și modernizează spațiile pentru copii

16:28 - Rusia a declarat persona non grata un diplomat român. MAE confirmă măsura anunțată de Moscova

16:21 - Cresc taxele de drum. Șoferii români vor plăti cu până la 30% mai mult

16:13 - Trupele Kievului, noi atacuri pe teritoriul Rusiei. Două rafinării, lovite cu drone

16:04 - Schimbare pe piața muncii în 2026. De ce au scăzut concedierile, dar companiile sunt mult mai prudente cu noile angajări

16:00 - Ce înseamnă RTP la sloturi online și cum influențează pe termen lung experiența de joc

15:53 - Ședință crucială la USR înaintea consultărilor cu Nicușor Dan. PSD, exclus din calculele partidului

HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale