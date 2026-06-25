Franța continuă acțiunile în forță împotriva transporturilor ilegale de țiței care sprijină economia de război a Moscovei. Marina franceză a interceptat marți un alt petrolier, numit Deliver, suspectat că aparține flotei fantomă utilizate de Rusia pentru a eluda restricțiile internaționale. Anunțul oficial a fost făcut joi de președintele francez Emmanuel Macron și confirmat de Prefectura Maritimă a Mării Mediterane, informează AFP.

Operațiunea de interceptare a avut loc într-o zonă strategică din Marea Mediterană. Autoritățile franceze au acționat rapid după ce au identificat ambarcațiunea suspectă care naviga în apropierea coastelor italiene.

„Marina Naţională franceză a urcat marţi la bordul petrolierului Deliver în timp ce tranzita în largul Siciliei, încălcând dreptul mării”, a transmis președintele francez Emmanuel Macron prin intermediul unei postări pe platforma X.

Liderul de la Palatul Élysée a completat mesajul cu un avertisment dur la adresa Moscovei: „Nu vom lăsa flota fantomă să ocolească sancţiunile şi să finaţeze efortul rus de război”.

Această nouă acțiune de control nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o strategie amplă de monitorizare a traficului maritim suspect din Europa. Documentele oficiale arată că Deliver reprezintă cel de-al cincilea petrolier suspectat de faptul că face parte din flota fantomă imobilizat de către Franţa începând din septembrie 2025.

Prefectura Maritimă a Mării Mediterane a oferit detalii suplimentare despre proveniența și traseul navei controlate. Conform datelor de monitorizare, petrolierul Deliver arbora un pavilion camerunez şi venea de la Primorsk, în Rusia, un port cunoscut pentru exporturile masive de hidrocarburi.

Suspiciunile inițiale ale militarilor francezi au fost confirmate în momentul în care echipele de inspecție au urcat la bordul navei pentru a verifica actele de navigație și încărcătura.

„După urcarea la bord a echipei de vizită, examinarea documentelor a confirmat îndoieli cu privire la regularitatea arborării pavilionului. A fost sesizată Procuratura din Marsilia, competentă la Tribunalul Maritim”, se arată în comunicatul oficial emis de prefectură.

În urma acestor constatări, nava nu și-a mai putut continua traseul inițial stabilit de comandant. Ruta navei a fost schimbată la 23 iunie, iar în prezent este escortată de mijloace ale Marinei franceze către un punct de ancorare, în vederea unei continuări a verifăcirlor. Autoritățile urmează să stabilească exact proveniența mărfii și identitatea reală a beneficiarilor transportului.