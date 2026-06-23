România se pregătește să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, o poziție strategică privilegiată care aduce însă și responsabilități climatice masive. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul summitului Future Energy Europe (FEES), de către Ionuț-Sorin Banciu, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

Deși existau așteptări ca blocul european să își tempereze ambițiile climatice pe fondul problemelor de competitivitate, Bruxelles-ul a aprobat recent noile ținte stricte pentru anul 2040. Direcția rămâne neschimbată: decarbonizare și energie regenerabilă.

În acest context, România beneficiază de un avantaj competitiv major datorită unui mix energetic echilibrat și a unei decizii politice clare: asumarea gazului natural ca formă de tranziție către energia curată. Resursele masive autohtone urmează să intre în curând pe piața europeană.

Noul statut de lider de producție vine la pachet cu obligații de mediu proporționale. Deoarece România a înregistrat a doua cea mai mare producție de petrol și gaze din UE în perioada 2022-2023, țintele europene de stocare geologică a CO2​ aplicate țării noastre sunt extrem de ridicate. „Țintele de stocare au venit pe măsură și nu sunt nişte ţinte atribuite României, ci companiilor de petrol şi gaze”, a explicat Ionuț-Sorin Banciu.

Pentru a îndeplini aceste cerințe, subsolul românesc va fi explorat pentru stocarea dioxidului de carbon:

-În primă fază, se vor folosi zăcămintele epuizate de pe uscat (onshore);

-Ulterior, autoritățile au în vedere platformele maritime (offshore) sau acviferele saline.

Modele similare de stocare sunt deja operaționale în Marea Nordului, în țări precum Norvegia, Danemarca, Marea Britanie și Țările de Jos.

ANRMPSG colaborează în prezent la elaborarea a două Ordonanțe de Urgență cruciale, una dintre ele vizând implementarea Regulamentului european pe metan. Totuși, deciziile finale sunt blocate de instabilitatea politică de la București.

Implementarea reglementărilor necesită investiții masive, iar stabilirea unor sancțiuni proporționale și disuasive generează interpretări diferite în piață. „Aşteptăm şi noi, ca mulţi alţii, un Guvern stabil, cu puteri depline, să putem continua discuţiile care au început. Nu s-au finalizat nişte decizii destul de greu de luat, pentru că dincolo de ţintele foarte mari, care presupun investiţii foarte mari, sancţiunile ar trebui să fie proporţionale”, a mai precizat vicepreședintele instituției.

În ciuda blocajului politic, primii pași tehnici au fost făcuți: un prim proiect românesc a obținut deja finanțare de la Fondul de Inovare, iar un altul a primit eticheta STEP (Platforma Tehnologii Strategice pentru Europa) din partea Comisiei Europene.