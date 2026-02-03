International

Majoratul digital, propus în Portugalia. Alte țări europene care au lansat proiectul de lege

Majoratul digital, propus în Portugalia. Alte țări europene care au lansat proiectul de lege
Portugalia ar putea interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege depus luni în Parlament, relatează AFP.

Majoratul digital, propus și în Portugalia

„Majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii vizate de prezenta lege este fixat la 16 ani”, se arată în textul prezentat de parlamentarii partidului care se află la putere.

Legea stabilește că adolescenții cu vârste între 13 și 16 ani pot avea acces la rețelele sociale doar cu acordul părinților, iar platformele trebuie să introducă un sistem de verificare a vârstei și a consimțământului parental, compatibil cu softurile folosite de administrația portugheză.

„Literatura specializată şi datele ştiinţifice recente au arătat că utilizarea precoce a acestor resurse, înainte de 16 ani, poate compromite dezvoltarea socială şi cognitivă normală copiilor, dovedindu-se tot mai prejudiciabilă şi provocând tot mai multă dependenţă”, au mai anunțat parlamentarii care au prezentat proeictul de lege.

Semnătura electronică, adaptată la noile reguli europene. Ce schimbări apar în 2026
Soții Clinton, de acord să depună mărturie despre legăturile cu Epstein, de frica acuzațiilor de sfidare

Australia, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru minorii de sub 16 ani

Dezbaterea privind introducerea unui majorat digital s-a intensificat în Europa după ce Australia a devenit, în decembrie, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani.

retele sociale / dreamstime.com

Parlamentul francez a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, măsură susținută de guvern și motivată de protejarea sănătății adolescenților. Alături de Franța, Danemarca, Grecia și Spania susțin introducerea unei interdicții la nivelul întregii Uniuni Europene.

Legea Majoratului Digital în România

Reamintim că și în România a fost propusă legea majoratului online, inițiată de parlamentari PNL, PSD și UDMR, care vizează protejarea minorilor de conținutul dăunător de pe internet și sprijinirea dezvoltării lor fizice, mentale și morale.

Legea Majoratului Digital a fost adoptată de Senat la finalul lunii octombrie 2025, iar acesta urma să fie trimis Camerei Deputaților, care are rol de for decizional.

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

