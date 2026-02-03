Majoratul digital, propus în Portugalia. Alte țări europene care au lansat proiectul de lege

Portugalia ar putea interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, potrivit unui proiect de lege depus luni în Parlament, relatează AFP.

„Majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii vizate de prezenta lege este fixat la 16 ani”, se arată în textul prezentat de parlamentarii partidului care se află la putere.

Legea stabilește că adolescenții cu vârste între 13 și 16 ani pot avea acces la rețelele sociale doar cu acordul părinților, iar platformele trebuie să introducă un sistem de verificare a vârstei și a consimțământului parental, compatibil cu softurile folosite de administrația portugheză.

Dezbaterea privind introducerea unui majorat digital s-a intensificat în Europa după ce Australia a devenit, în decembrie, prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani.

Parlamentul francez a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, măsură susținută de guvern și motivată de protejarea sănătății adolescenților. Alături de Franța, Danemarca, Grecia și Spania susțin introducerea unei interdicții la nivelul întregii Uniuni Europene.

Reamintim că și în România a fost propusă legea majoratului online, inițiată de parlamentari PNL, PSD și UDMR, care vizează protejarea minorilor de conținutul dăunător de pe internet și sprijinirea dezvoltării lor fizice, mentale și morale.

Legea Majoratului Digital a fost adoptată de Senat la finalul lunii octombrie 2025, iar acesta urma să fie trimis Camerei Deputaților, care are rol de for decizional.