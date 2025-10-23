Social

Limita prescripțiilor medicale crește de la 330 la 336 de lei. Hotărârea, adoptată de Guvern

rețetă medicala / sursa foto: dreamstime.com
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, creșterea limitei valorice a prescripțiilor medicale la care au drept persoanele asigurate, proporțional cu majorarea cotei de TVA pentru livrarea medicamentelor, valabilă din 1 august 2025.

Limita valorică a prescripțiilor medicale, majorată

Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre care modifică anexa 2 la HG nr. 521/2023 privind pachetele de servicii și Contractul-cadru care stabilește condițiile de acordare a asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

„Prin hotărârea aprobată de Guvern se majorează limita valorică până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripţii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, proporţional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025”, se arată în comunicat.

Prețul după majorare

Astfel, limita lunară de 330 de lei va fi majorată la 336 de lei. Măsura are scopul de a menține accesul pacienților la medicamente compensate, fără costuri suplimentare, în condiții similare celor existente până la 1 august 2025, când cota de TVA pentru medicamentele de uz uman a fost crescută de la 9% la 11%.

Totodată, pensionarii cu venituri de până la 2.020 de lei pe lună și persoanele care suferă de boli cronice vor putea primi medicamente compensate pentru rețete cu o valoare, la nivelul prețului de referință, de până la 336 de lei pe lună, față de 330 de lei cât este în prezent.

Sistemul TV, schimbat în august

De la 1 august 2025, România a trecut la un nou sistem de taxe pe valoarea adăugată, bazat pe doar două cote: una standard de 21% și una redusă de 11%. A fost prima modificare a cotei generale de TVA după mai bine de opt ani, ultima având loc în 2017, când nivelul taxei a scăzut de la 20% la 19%.

Guvernul a eliminat cotele reduse de TVA de 5% și 9%, introducând în loc o singură cotă redusă, de 11%.

