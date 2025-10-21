Mai mulți români, mai puțini ruși. Evoluția etnică a Republicii Moldova în 10 ani

Republica Moldova. Aproximativ 85% dintre locuitorii Republicii Moldova se declară români sau moldoveni, arată rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). De asemenea, 79,9% dintre cetățeni au declarat româna sau „moldoveneasca” drept limbă maternă.

Față de recensământul precedent din 2014, ponderea persoanelor care se declară români a crescut de la 6,6% la 8%, iar moldovenii au înregistrat o ușoară creștere de la 75,2% la 76,7%. Această evoluție indică o consolidare a identității naționale în rândul populației.

Pe de altă parte, alte grupuri etnice au înregistrat scăderi sau creșteri minore. Ucrainenii au scăzut de la 6,6% la 5,1%, rușii de la 4,1% la 3,4%, găgăuzii de la 4,3% la 4%, iar bulgarii de la 1,8% la 1,6%. În schimb, etnia romă a crescut de la 0,3% la 0,4%.

În premieră, recensământul din 2024 a colectat și date despre a doua etnie a cetățenilor. Din totalul populației de 2,4 milioane, circa 191 de mii (7,9%) au declarat o a doua etnie, cea mai frecventă fiind româna (5,7%), urmată de moldovenească (1,4%).

Datele arată că românii trăiesc mai ales în orașe, iar moldovenii predomina în mediul rural. De exemplu, în municipiul Chișinău, 399 de mii de persoane s-au declarat moldoveni, iar 69 de mii români. Persoanele de etnie rusă sunt concentrate preponderent în orașe, în special în Bălți și Chișinău.

În raioanele Dubăsari și Telenești, moldovenii și românii formează majorități copleșitoare, iar în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia predomină etniile găgăuză și bulgară. Populația romă atinge ponderi de peste 20% în anumite localități precum Otaci, Buda și Ciorești.

În ceea ce privește limba maternă, 79,9% dintre cetățeni au declarat româna sau „moldoveneasca”, comparativ cu 78,1% în 2014. Limba română domină în majoritatea raioanelor și municipiilor, depășind 90% în 20 dintre acestea, iar raionul Telenești înregistrează un procent record de 98,8%.

Limba rusă rămâne importantă în orașele mari, cu ponderi semnificative la Bălți (37,2%) și Chișinău (19,7%). Totodată, ponderea celor care vorbesc româna a crescut de la 23,1% la 33,7%, în timp ce limba „moldovenească” a scăzut de la 53,6% la 45%.

Recensământul Populației și Locuințelor 2024 a fost desfășurat între 8 aprilie și 7 iulie 2024 și a folosit intervievarea directă pe tablete – o premieră pentru Republica Moldova. Datele preliminare au fost prezentate în iunie 2024, confirmând o populație de 2,4 milioane de persoane și 1,6 milioane de locuințe, iar rezultatele finale au fost publicate de BNS în 2025.