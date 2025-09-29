Magic Talks #5 – „Despre iubire sau lipsa ei”. O seară dedicată întrebărilor despre iubire, durere și vindecare

Evenimentul Magic Talks revine cu o ediție profundă și emoționantă: Magic Talks #5 – „Despre iubire sau lipsa ei” va avea loc marți, 4 noiembrie, de la ora 19:00 (acces de la 18:00) la Opera Națională București.

Iubirea – cu lumini și umbre – a fost și va rămâne una dintre cele mai puternice forțe ce ne ghidează existența. Însă ce se întâmplă când iubirea dispare? Cum ne regăsim când sentimentul care odinioară ne anima astăzi este absent? Ce rămâne după despărțire sau după deznădejdea sentimentelor? Sunt acestea definiții finale sau etape către o nouă înțelegere de sine?

Magic Talks #5 își propune să abordeze aceste întrebări cu vulnerabilitate și autenticitate printr-un dialog public, moderat de Liana Stanciu, alături de invitați specializați foarte cunoscuți:

Dr. Cristian Andrei - medic psihiatru și psihoterapeut

Teodora Mețiu - trainer și specialist în public speaking

Dr. Teodor Vasile - psiholog și psihoterapeut, specialist în terapii complementare

Lavinia Ștefan - life coach

Monica Bârlădeanu - actriță

Aceștia vor oferi perspective complementare asupra iubirii – de la aspectul psihologic și emoțional, până la crizele prin care poate trece și mecanismele de reconstruire.

Ai o ocazie rară de a asculta specialiști care combină știința psihologiei cu experiențe de viață. Vei asculta dialoguri sincere și deschise despre iubire, durere, lipsă și vindecare. Ai posibilitatea de a reflecta asupra propriilor relații și de a descoperi că nu suntem singuri în întrebările noastre. În plus, te bucuri de atmosfera unui cadru elegant cum este Opera Națională București.

Biletele sunt disponibile pe bilete.kimaro.ro de la 94 de lei.

Copiii sub 7 ani au acces gratuit (fără loc garantat), doar însoțiți de un adult cu bilet. Copiii peste 7 ani vor avea nevoie de bilet valabil.

Biletele se pot achiziționa online prin platforma iabilet, iar organizatorul nu oferă retur pentru bilete.

Pentru detalii şi solicitări, accesaţi adresa: info@kimaro.ro