Monden

Magic Talks #5 – „Despre iubire sau lipsa ei”. O seară dedicată întrebărilor despre iubire, durere și vindecare

Comentează știrea
Magic Talks #5 – „Despre iubire sau lipsa ei”. O seară dedicată întrebărilor despre iubire, durere și vindecare
Din cuprinsul articolului

Evenimentul Magic Talks revine cu o ediție profundă și emoționantă: Magic Talks #5 – „Despre iubire sau lipsa ei” va avea loc marți, 4 noiembrie, de la ora 19:00 (acces de la 18:00) la Opera Națională București.

Despre evenimentul Magic Talks

Iubirea – cu lumini și umbre – a fost și va rămâne una dintre cele mai puternice forțe ce ne ghidează existența. Însă ce se întâmplă când iubirea dispare? Cum ne regăsim când sentimentul care odinioară ne anima astăzi este absent? Ce rămâne după despărțire sau după deznădejdea sentimentelor? Sunt acestea definiții finale sau etape către o nouă înțelegere de sine?

Magic Talks #5 își propune să abordeze aceste întrebări cu vulnerabilitate și autenticitate printr-un dialog public, moderat de Liana Stanciu, alături de invitați specializați foarte cunoscuți:

Dr. Cristian Andrei - medic psihiatru și psihoterapeut

Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader
MAI lansează aplicaţia care citeşte datele din buletinul electronic. Cum funcţionează RoCEIReader

Teodora Mețiu - trainer și specialist în public speaking

Dr. Teodor Vasile - psiholog și psihoterapeut, specialist în terapii complementare

Lavinia Ștefan - life coach

Monica Bârlădeanu - actriță

Aceștia vor oferi perspective complementare asupra iubirii – de la aspectul psihologic și emoțional, până la crizele prin care poate trece și mecanismele de reconstruire.

De ce merită să participi

Ai o ocazie rară de a asculta specialiști care combină știința psihologiei cu experiențe de viață. Vei asculta dialoguri sincere și deschise despre iubire, durere, lipsă și vindecare. Ai posibilitatea de a reflecta asupra propriilor relații și de a descoperi că nu suntem singuri în întrebările noastre. În plus, te bucuri de atmosfera unui cadru elegant cum este Opera Națională București.

Bilete & categorii

Biletele sunt disponibile pe bilete.kimaro.ro de la 94 de lei.

Copiii sub 7 ani au acces gratuit (fără loc garantat), doar însoțiți de un adult cu bilet. Copiii peste 7 ani vor avea nevoie de bilet valabil.

Biletele se pot achiziționa online prin platforma iabilet, iar organizatorul nu oferă retur pentru bilete.

Pentru detalii şi solicitări, accesaţi adresa: info@kimaro.ro

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:05 - Oana Lis a chemat ambulanța pentru Viorel Lis. Starea lui s-a deteriorat
15:58 - Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Referendumul a trecut la limită
15:53 - Dosar penal după apariția unei drone în apropierea Aeroportului „Henri Coandă”
15:47 - Alertă de călătorie emisă de MAE: Grevă generală de 24 de ore, în Grecia
15:41 - Cum se văd alegerile din Republica Moldova în presa străină. Guvernarea va fi totuşi dificilă
15:40 - Cum alegi un parfum pentru birou care-ți susține prezența

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale