MAE, avertisment pentru români. Cod roșu de vreme severă în Portugalia

MAE, avertisment pentru români. Cod roșu de vreme severă în Portugalia
Ministerul Afacerilor Externe( MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia, după ce Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a anunțat cod roșu de vreme severă pentru nordul țării și litoralul vestic, codul roșu de vreme rea fiind valabil între 23 și 25 ianuarie 2026.

Cod roșu de vreme severă în nordul și vestul Portugaliei

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei a emis o alertă de cod roșu. Fenomenele meteorologice severe vor afecta zona continentală de nord și litoralul de vest în perioada 23 – 25 ianuarie 2026.

În acest interval, pe coasta de vest sunt așteptate intensificări extreme ale vântului, cu rafale de până la 90 km/h în zonele joase și valori mai mari în zonele montane. Există un risc major de producere a unor pagube materiale în regiunile afectate.

Precipitații abundente și ninsori în nordul Portugaliei

Sunt preconizate precipitații abundente, însoțite izolat de grindină, precum și ninsori în zonele montane din provinciile Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Port și Vișeu. Fenomenele pot afecta vizibilitatea și condițiile de trafic și transport.

ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate publicate de autoritățile portugheze și să respecte anunțurile și instrucțiunile emise de Serviciul de Protecție Civilă.

Asistență consulară pentru cetățenii români din Portugalia

Cetățenii români aflați în Portugalia pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866 și +351 21 397 2648. Serviciile sunt disponibile pentru orice problemă care necesită sprijin din partea misiunii diplomatice.

Pentru situații speciale sau de urgență, cetățenii români pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351 92 741 1628. Ministerul Afacerilor Externe recomandă utilizarea acestui număr doar în cazuri urgente și respectarea procedurilor consulare pentru a primi suport adecvat.

