Cod galben de ceață în mai multe județe. Vizibilitatea este redusă, risc ridicat de ghețuș

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață pentru noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2026, vizând mai multe județe din sudul și sud-estul țării, unde vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, existând și risc de formare a ghețușului.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață valabilă în intervalul 22 ianuarie 2026, ora 21:00 – 23 ianuarie 2026, ora 00:00, fenomenul fiind asociat cu reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața poate favoriza formarea ghețușului.

Avertizarea vizează mai multe localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași, Giurgiu și Dâmbovița, precum și întreg județul Ilfov. Condițiile meteo pot crește riscul de producere a accidentelor rutiere.

În județul Ialomița, ceața afectează localitățile Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni și Drăgoești .În județul Prahova, ceața densă este semnalată în localitățile Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița și Olari.

Pentru județul Călărași, avertizarea de cod galben de ceață vizează localitățile Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești și Nicolae Bălcescu.

În județul Giurgiu, ceața afectează localitățile Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Ghimpați, Ogrezeni, Bucșani, Joița, Clejani și Gostinari. În județul Dâmbovița, sunt vizate Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Tărtășești, Finta, Niculești, Brezoaele și Bilciurești, precum și alte localități din zonă.

Meteorologii recomandă șoferilor o prudență sporită în trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și utilizarea luminilor de ceață, acolo unde este cazul, pentru reducerea riscului de accidente rutiere în condiții de vizibilitate scăzută.