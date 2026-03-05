MAE: Aproape 500 de români au revenit în țară din zona conflictului din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că sute de cetățeni români care au cerut sprijin consular în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu au reușit să revină în țară. Potrivit instituției, mai multe operațiuni de repatriere au fost organizate în ultimele zile cu sprijinul misiunilor diplomatice și al partenerilor externi.

MAE a precizat că, până în prezent, aproape 500 de persoane au ajuns în România dintre cei care au solicitat ajutor consular.

„În continuarea demersurilor de sprijinire a cetăţenilor români afectaţi de deteriorarea accentuată a situaţiei de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară, din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”, a transmis MAE, miercuri seară, într-un comunicat de presă.

Dintre acestea, 318 cetățeni români au revenit din Israel cu zboruri charter organizate prin intermediul agențiilor de turism. În acest proces, reprezentanții Ambasadei României în Egipt au oferit sprijin pe Aeroportul Internațional Cairo, facilitând dialogul cu autoritățile egiptene și desfășurarea procedurilor de îmbarcare.

Alte persoane au revenit în România prin operațiuni organizate în colaborare cu autoritățile altor state. Patru cetăţeni români au revenit în ţară din Iordania prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia. Reprezentanţii Ambasadei României la Amman, cât şi ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autorităţile slovace pentru coordonare şi sprijin în timp real, în vederea acordării asistenţei şi protecţiei consulare.

De asemenea, un alt grup a revenit în România cu o cursă aeriană organizată la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe.

„Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetăţeni români şi 2 cetăţeni ai Republicii Moldova, a revenit în ţară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care şi-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-Bucureşti.

Grupul de cetăţeni români a părăsit teritoriul Statului Israel, fiind însoţiţi până la frontiera egipteană de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, respectiv din cadrul Consulatului General al României la Haifa. Cetăţenii români au fost aşteptaţi în Taba, Republica Arabă Egipt, de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Cairo, care a facilitat efectuarea formalităţilor vamale şi i-a însoţit până la îmbarcarea în aeronava cu destinaţia Bucureşti”, a precizat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că celula de criză a instituției rămâne activă și menține legătura cu cetățenii români aflați în regiune, precum și cu autoritățile statelor implicate.

Potrivit instituției, reprezentanțele diplomatice și consulare ale României din zonă continuă să acorde sprijin și protecție consulară românilor afectați de conflict, în funcție de evoluția situației de securitate. De asemenea, MAE a reiterat recomandările adresate cetățenilor români care se află în regiune sau intenționează să călătorească în această zonă.