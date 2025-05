Macron avertizează: Rivalitatea SUA-China, un pericol global

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat la forumul de securitate Shangri-La din Singapore că ruptura tot mai adâncă dintre Statele Unite și China reprezintă cea mai mare amenințare la adresa stabilității mondiale.

Într-un context geopolitic tensionat, liderul francez a pledat pentru construirea unor alianțe strategice între Franța și partenerii săi din zona Indo-Pacifică. Vizita sa în regiune vine pe fondul eforturilor Franței și ale Uniunii Europene de a-și diversifica parteneriatele economice, în special în contextul incertitudinilor cauzate de politicile comerciale ale administrației Trump.

„Vreau să fiu clar: Franța este un prieten și aliat al Statelor Unite și, în același timp, un partener care cooperează, chiar dacă uneori concurează, cu China”, a spus Macron. El a subliniat necesitatea ca Europa și Asia să colaboreze activ pentru a împiedica fragmentarea ordinii internaționale.

În cadrul aceluiași forum, Emmanuel Macron a transmis un mesaj clar către Statele Unite: dacă Rusia continuă să refuze negocierile de pace, Washingtonul trebuie să își demonstreze angajamentul real de a impune sancțiuni dure Moscovei.

„Este un test de credibilitate pentru americani”, a spus președintele francez, adăugând că a discutat recent cu președintele Donald Trump, care „și-a exprimat nerăbdarea” în legătură cu situația din Ucraina.

Macron a reiterat că Europa este pregătită să acționeze, însă este necesară o poziție fermă și coerentă din partea Statelor Unite pentru a descuraja escaladarea conflictului.

El a fost prezent la forum alături de premierul Singapore-ului, Lawrence Wong, și urmează să susțină discursul de deschidere al ediției din acest an a Dialogului Shangri-La, cel mai important eveniment asiatic dedicat securității și apărării.

Singapore and France: more than partners — trusted friends!

This trust dates back to the relationship that Singapore’s founding father, Mr Lee Kuan Yew, built with France. His vision of modernity, tolerance and determination continues to inspire us.… pic.twitter.com/Rg9BwTTEfF

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2025