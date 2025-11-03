EVZ Special

Lupii nu se vând pentru un os mai mare. Hai LIVE cu Turcescu

Călin Georgescu răstoarna masa politică la care se așezaseră deja principalii candidați pentru funcția de Primar General al Capitalei și îndeamnă la boicotarea acestui scrutin pe care îl consideră ilegitim de vreme ce este organizat de o putere politică instalată, la randul ei, ilegitim în fruntea țării. De aseară incepand se refac toate calculele și toate strategiile politice.

Anunțul făcut de Călin Georgescu are însă semnificații mult mai adanci si ele vor fi aduse in discutie in podcastul HAI Live cu Adrian Severin și Robert Turcescu. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

