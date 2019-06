Lovitură dură primită de Mazăre în spatele gratiilor. „Prin fuga rușinoasă în Madagascar a făcut victime colaterale”

Doi deținuți din lotul celor care au primit condamnări grele în dosarul Retrocedărilor de terenuri de pe litoral îi adresează, din închisoare, o scrisoare deschisă fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, din cauza căruia ei ar fi ajuns în pușcărie.





Bogdan Ghițulescu și Cristian Tălpău, foști consilieri juridici în primăria Constanța, condamnați la câte 4 ani închisoare, se consideră închiși pentru o vină inexistentă, simțind, de aceea, o “furie a neputinței”.

Cei doi foști consilieri juridici susțin că au fost “executați” doar pentru că s-au aflat în proximitatea lui Radu Mazăre, acuzându-l că i-a transformat, deliberat, în ținte. “Cine eram noi, Bogdan Ghițulescu și Cristian Tălpău, doi amărâți de consilieri juridici ai unei primării, ca să contăm pentru DNA? Absolut nimeni”, spun semnatarii scrisorii. “Am văzut-o la televizor pe mama dumneavoastră, susținând sus și tare că sunteți “mâhnit” pentru că noi ne aflăm “închiși”, pe nedrept, din cauza dumneavoastră. Dar unde a văzut mama dumneavoastră această mâhnire, că noi nu am văzut-o! Nu credem că mâhnirea este generată de soarta/situația noastră, cât mai mult de faptul că v-au adus, cum v-au adus, de sub „razele soarelui”, în spatele gratiilor unde “umbra” este la ea acasă. În lumina a tot ceea ce s-a întâmplat după “fuga” dumneavoastră, rezultatul era „previzibil”. Am fost victimele dușmanilor dumneavoastră, pentru că noi nu avem/ nu aveam dușmani –nici “DNA”-ul, nici „Serviciile”, nici „Statul paralel”, nici măcar „Mediul de afaceri”.

Cei doi consideră că ținta DNA nu au fost ei, „funcționarii banali”, cei vizați fiind de fapt Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. “Întrucât credem în nevinovăția noastră, și nu numai noi, nu am fugit pentru că nu aveam nimic de ascuns”. În scrisoarea obținută de Tomis News, Ghițulescu și Tălpău spun că au suportat cu stoicism decizia „criminală” din 8 februarie 2019 a instanței, când au fost condamnați la închisoare: “Și pentru ce? Pentru ca dumneavoastră să abandonați lupta printr-o fugă rușinoasă! Astfel, a “planat” în mod nejustificat suspiciunea că “este ceva putred în dosarul nostru”, din moment ce ”ținta” fugea din țară, se ascundea și nu lupta pentru nevinovăția sa și a celorlalți. Când ținta a făcut acest gest spre “libertate” (exclusiv a sa), preferând totodată și o “silențiozitate madagascariană”, atunci noi, cei „rămași pe baricade” am fost mai mult decât expuși în fața abuzurilor, practic am rămas la cheremul oponenților dumneavoastră”.

