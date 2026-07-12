Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, tragerile speciale LOTO ale verii, pentru care a suplimentat fondul de câștiguri la mai multe jocuri. Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește 7,5 milioane de euro, potrivit datelor transmise de instituție.

Cu ocazia tragerilor speciale de vară, Loteria Română a anunțat suplimentarea fondului de câștiguri pentru categoria I la jocurile 6/49, Joker și 5/40.

Sumele suplimentare sunt următoarele:

Loto 6/49 – 100.000 de lei;

Joker – 50.000 de lei;

Loto 5/40 – 25.000 de lei.

Prețul unei variante simple este de 9 lei pentru Loto 6/49, 8 lei pentru Joker, 6 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus și 2 lei pentru Super Noroc.

La tragerile loto organizate joi, 9 iulie, Loteria Română a acordat 28.460 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,97 milioane de lei.

Pentru duminică, la Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 39,74 milioane de lei, echivalentul a peste 7,59 milioane de euro. La Noroc este pus în joc un report cumulat de peste 3,31 milioane de lei, adică peste 632.400 de euro.

La jocul Noroc este înregistrat un report cumulat de peste 3,31 milioane de lei, respectiv peste 632.400 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 1,60 milioane de lei, echivalentul a peste 306.800 de euro, iar la categoria a II-a sunt disponibile peste 338.900 de lei, adică peste 64.700 de euro. La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 411.500 de lei, respectiv 78.500 de euro.

La Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 376.300 de lei, iar la categoria a II-a depășește 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 305.300 de lei, echivalentul a peste 58.300 de euro.

Toate aceste sume vor fi puse în joc în cadrul tragerilor speciale organizate la finalul săptămânii, pentru care instituția a suplimentat fondurile destinate celor trei jocuri menționate înaintea extragerilor programate în cursul zilei de duminică.