Loteria Română a anunțat că premiul de categoria I la jocul Noroc, în valoare de 4.074.000 de lei, a fost câștigat la tragerea de duminică, 5 iulie. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din județul Covasna.

La tragerea de duminică, 5 iulie 2026, au fost extrase următoarele numere:

Loto 6/49: 19, 36, 5, 43, 26, 46 Noroc: 6 2 3 1 3 1 3 Joker: 19, 8, 21, 40, 45 + 13 Noroc Plus: 1 1 5 4 3 0 Loto 5/40: 16, 8, 40, 20, 7, 1 Super Noroc: 7 0 4 7 6 0

Loteria Română a anunțat că joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică au fost acordate 28.165 de câștiguri, în valoare totală de peste 6,54 milioane de lei.

La Loto 6/49, premiul de categoria I nu a fost câștigat, astfel că reportul a ajuns la peste 39,03 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,45 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,19 milioane de lei (aproximativ 610.800 de euro), iar la Joker reportul la categoria I depășește 1,43 milioane de lei. Totodată, la categoria a II-a a aceluiași joc se înregistrează un report de peste 301.400 de lei.

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 394.500 de lei, în timp ce la Loto 5/40 premiul de categoria I a ajuns la peste 305.000 de lei. La Super Noroc, reportul depășește 295.000 de lei.