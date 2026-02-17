Locuitorii din Soroca, speriați de exploziile din Ucraina. Drone rusești, distruse în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Video

Potrivit Poliția Republicii Moldova, mai mulți cetățeni au alertat autoritățile după ce au auzit o bubuitură puternică în orele dimineții. În urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu instituțiile din țara vecină, s-a stabilit că zgomotul nu a avut origine pe teritoriul Republicii Moldova.

„S-a stabilit că bubuitura a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale”, au precizat reprezentanții Poliției.

Autoritățile au subliniat că nu există niciun pericol pentru populație și că instituțiile statului monitorizează în permanență situația de securitate din regiune.

La rândul său, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a confirmat că bubuiturile au fost generate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei. Potrivit instituției, zgomotele surprinse în imaginile video apărute pe rețelele sociale corespund acțiunilor de neutralizare a aparatelor de zbor fără pilot.

„Interceptările au fost confirmate de partea ucraineană și de radarele de monitorizare ale Armatei Naționale”, au transmis reprezentanții ministerului, cu referire la Serviciul operațiuni aeriene.

De asemenea, oficialii au precizat că, în ultimele 24 de ore, nu a fost înregistrată nicio survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova.

Incidentul are loc în contextul unui nou atac masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucraina în noaptea precedentă. Potrivit autorităților de la Kiev, a fost vorba despre un atac combinat, care a vizat în special infrastructura energetică.

Conform informațiilor oficiale, au fost utilizate aproape 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice. O parte semnificativă a acestora a fost interceptată de apărarea antiaeriană ucraineană, însă au fost raportate și lovituri directe asupra unor obiective.

Nu este pentru prima dată când locuitorii din nordul sau sud-estul Republicii Moldova aud explozii produse pe teritoriul Ucrainei. Deflagrațiile din sudul Ucrainei, în special din regiunea Odesa și din localitățile apropiate de frontieră, sunt percepute periodic pe teritoriul moldovenesc, mai ales în zonele de graniță.

Proximitatea geografică face ca unda sonoră a exploziilor puternice să se propage pe zeci de kilometri. Distanța dintre anumite localități din Republica Moldova și orașe precum Odesa, Reni sau Izmail este relativ mică, iar în condiții atmosferice favorabile, în special pe timp de noapte sau dimineața devreme, când nivelul zgomotului ambiental este redus, bubuiturile pot fi auzite clar de populație.

În ultimii ani, situații similare au fost raportate frecvent în sud-estul țării, inclusiv în localități din raionul Ștefan Vodă și din autonomia Găgăuzia, în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene din regiunea Odesa.