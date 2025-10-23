Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei: „Neglijența fostei administrații a Bucureștiului reprezintă o infracțiune”

Din cuprinsul articolului „Bucureștiul nu cere decât puțin respect pentru istoria sa”

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primăria Capitalei, a lansat critici dure la adresa fostei administrații, acuzând-o de neglijență gravă în privința stării de degradare a clădirilor din Centrul Vechi al Bucureștiului. În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, lângă Curtea Veche, Negoiță a declarat că lipsa de intervenții și de investiții pentru conservarea patrimoniului istoric poate fi încadrată la „infracțiunea de distrugere”.

„Avem aici 97 de monumente istorice aflate în grija Primăriei Capitalei. Cerem să ni se pună la dispoziție situația infrastructurii din centrul istoric — mă refer la consolidări, pentru că la un cutremur mai puternic riscă să pice multe dintre aceste clădiri. Nu putem spune că nu au existat bani, pentru că au fost. Însă nu au fost folosiți, iar execuțiile bugetare au fost de doar 65% în mandatul fostului primar general”, a spus Negoiță.

La eveniment au participat, alături de Liviu Negoiță, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, vicepreședintele formațiunii, Iulian Cârlogea, precum și consilieri generali PUSL din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Reprezentanții partidului au atras atenția asupra lipsei unei viziuni coerente pentru dezvoltarea urbană și pentru protejarea valorilor istorice ale Capitalei.

„Suntem aici, lângă Curtea Veche, care doar printr-o minune nu s-a prăbușit de tot. Bucureștiul nu cere decât puțin respect pentru istoria sa, pentru oamenii lui, pentru patrimoniul său, pentru fiecare dintre aceste locuri care spune o poveste mai veselă sau mai tristă. Bucureștiul este o oglindă în care am putea vedea demnitatea acestei țări, dar din păcate vedem doar nepăsare”, a declarat Lavinia Șandru.

Negoiță a mai precizat că una dintre prioritățile sale, în cazul în care va ajunge la conducerea Primăriei Capitalei, va fi realizarea unui program amplu de consolidare și reabilitare a clădirilor istorice, precum și crearea unui plan unitar de revitalizare a centrului vechi, care să îmbine protecția patrimoniului cu dezvoltarea economică a zonei.