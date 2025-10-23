Politica

Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei: „Neglijența fostei administrații a Bucureștiului reprezintă o infracțiune”

Comentează știrea
Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei: „Neglijența fostei administrații a Bucureștiului reprezintă o infracțiune”Sursa foto: PUSL
Din cuprinsul articolului

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primăria Capitalei, a lansat critici dure la adresa fostei administrații, acuzând-o de neglijență gravă în privința stării de degradare a clădirilor din Centrul Vechi al Bucureștiului. În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, lângă Curtea Veche, Negoiță a declarat că lipsa de intervenții și de investiții pentru conservarea patrimoniului istoric poate fi încadrată la „infracțiunea de distrugere”.

„Avem aici 97 de monumente istorice aflate în grija Primăriei Capitalei. Cerem să ni se pună la dispoziție situația infrastructurii din centrul istoric — mă refer la consolidări, pentru că la un cutremur mai puternic riscă să pice multe dintre aceste clădiri. Nu putem spune că nu au existat bani, pentru că au fost. Însă nu au fost folosiți, iar execuțiile bugetare au fost de doar 65% în mandatul fostului primar general”, a spus Negoiță.

„Bucureștiul nu cere decât puțin respect pentru istoria sa”

La eveniment au participat, alături de Liviu Negoiță, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, vicepreședintele formațiunii, Iulian Cârlogea, precum și consilieri generali PUSL din cadrul Consiliului General al Municipiului București. Reprezentanții partidului au atras atenția asupra lipsei unei viziuni coerente pentru dezvoltarea urbană și pentru protejarea valorilor istorice ale Capitalei.

„Suntem aici, lângă Curtea Veche, care doar printr-o minune nu s-a prăbușit de tot. Bucureștiul nu cere decât puțin respect pentru istoria sa, pentru oamenii lui, pentru patrimoniul său, pentru fiecare dintre aceste locuri care spune o poveste mai veselă sau mai tristă. Bucureștiul este o oglindă în care am putea vedea demnitatea acestei țări, dar din păcate vedem doar nepăsare”, a declarat Lavinia Șandru.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale
Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale

Negoiță a mai precizat că una dintre prioritățile sale, în cazul în care va ajunge la conducerea Primăriei Capitalei, va fi realizarea unui program amplu de consolidare și reabilitare a clădirilor istorice, precum și crearea unui plan unitar de revitalizare a centrului vechi, care să îmbine protecția patrimoniului cu dezvoltarea economică a zonei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:51 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
20:43 - Momentul crimei din Mureș surprins pe camere. Emil Gânj, filmat intrând cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
20:35 - Șoșoacă, turneu între două dictaturi. După vizita „istorică” în Rusia, a zburat în China
20:28 - Ciolacu intră în cursa pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Primarul municipiului e reticent
20:20 - Liga Europa. FCSB - Bologna, 0-2 la pauză. Start catastrofal pentru echipa lui Gigi Becali. Update
20:08 - Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale