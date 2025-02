Politica Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR, chemați de Iohannis la Cotroceni, potrivit unor surse politice







Klaus Iohannis ar fi convocat liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. Unul dintre obiectivele întâlnirii ar putea fi și discutarea demisiei sale, potrivit Stiripesurse.

Klaus Iohannis ar putea demisiona

Până în prezent, coaliția formată din PSD, PNL și UDMR a respins, invocând motive procedurale, cererile de suspendare formulate de parlamentarii AUR, SOS, POT și USR. Reamintim că partidele de opoziție au reînaintat, miercuri, la Parlament, solicitarea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, care a fost susținută de 178 de semnături.

Propunerea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, depusă de grupul POT atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, a fost discutată miercuri în ședința Birourilor Reunite ale Parlamentului, dar a fost respinsă prin vot. Aceasta fiind a doua cerere de suspendare depusă în Parlament.

Întâlnirea cu liderii coaliției ar putea avea loc luni

Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR se vor întâlni luni pentru a discuta cererea opoziției de suspendare a lui Klaus Iohannis, conform unor surse politice.

Sursele spun, de asemenea, că întâlnirea dintre Klaus Iohannis și liderii coaliției Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor va avea loc, luni până în ora 13.00. Informația referitoare la această întâlnire a liderilor coaliției cu președintele Klaus Iohannis nu a fost încă confirmată.

De asemenea, Klaus Iohannis a afirmat de două ori că nu intenționează să demisioneze din funcția de președinte, mandatul său fiind extins printr-o hotărâre a Curții Constituționale.

Ce spune Ilie Bolojan despre aceste demersuri

Ilie Bolojan afirmă că acțiunile întreprinse în Parlament pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu sunt altceva decât „un joc politic”, dar totul are niște limite.

„Partidele care fac această chestiune, ce doresc de fapt? Ştiind că preşedintele este la final de mandat, deci are o imagine publică după 10 ani, toţi preşedinţii României când au terminat mandatele nu au mai fost în vârf de formă, ci cu o cotă de încredere scăzută, aceasta este realitatea, şi atunci e foarte uşor să te urci pe un val din ăsta de tip popular, să-l critici, caută să-şi mobilizeze electoratele şi să se pregătească pentru a ţine electoratul în priză pentru alegerile prezidenţiale din 4 şi 18 mai”, a explicat Bolojan.

Mai mult, președintele Senatului susține că asistăm la „un joc politic”, și continuă: „dar orice joc politic are limitele lui cât timp, echilibrele ţării noastre sunt menţinute şi o stabilitate instituţională este asigurată. Gândiţi-vă că preşedintele Iohannis în oricare din situaţii mai are, nu ştiu, maxim 100 de zile de mandat deci nu influenţează sub nicio formă lucrurile care se întâmplă”, a explicat Ilie Bolojan.