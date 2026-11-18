Lenny Kravitz și Vanessa Paradis s-au reîntâlnit pe scena Accor Arena din Paris, marți seară, 17 noiembrie 2026, la aproape trei decenii de la încheierea relației lor. Artistul american a apărut în timpul concertului susținut de cântăreața franceză și a interpretat alături de ea piesa „I'm Waiting for the Man”, într-un moment-surpriză urmărit de aproximativ 18.000 de spectatori, potrivit publicației franceze Public.

Reîntâlnirea a avut loc la finalul turneului prin care Vanessa Paradis și-a promovat albumul „Le retour des beaux jours”, lansat în 2025. Potrivit publicației, apariția lui Kravitz a readus în atenție colaborarea muzicală și povestea de dragoste dintre cei doi artiști, care au format un cuplu între 1991 și 1996.

Momentul artistic a avut o semnificație aparte pentru Vanessa Paradis. „I'm Waiting for the Man” este o piesă a formației americane The Velvet Underground, lansată în 1967, pe care artista a inclus-o pe albumul său din 1992, intitulat „Vanessa Paradis”.

Discul a fost compus și scris de Lenny Kravitz, cu ajutorul colaboratorului său Henry Hirsch. Albumul a reprezentat o etapă importantă în cariera cântăreței franceze și a consolidat legătura profesională dintre cei doi.

La concertul de marți, Vanessa Paradis a început să interpreteze piesa, iar Lenny Kravitz a urcat pe scenă pentru a cânta al doilea vers. Apariția sa nu fusese anunțată în programul evenimentului.

La finalul momentului, artistul american i-a spus Vanessei Paradis: „Te iubesc pentru totdeauna”, în timp ce a îngenuncheat în fața ei. Gestul a fost întâmpinat cu aplauze din partea publicului.

Cei doi artiști au avut o relație între 1991 și 1996. În acea perioadă, Kravitz a avut un rol important în evoluția muzicală a Vanessei Paradis, ocupându-se de compoziția și producția albumului lansat în 1992.

Legătura dintre ei a fost evocată și în interviuri ulterioare. Într-un interviu acordat publicației Le Figaro în 2024, Lenny Kravitz a vorbit despre relația sa cu Franța și despre întâlnirea cu artista franceză.

Muzicianul a povestit că albumul său de debut, „Let Love Rule”, lansat în 1989, a avut succes în Franța înainte de a se impune pe alte piețe. Tot în această țară a cunoscut-o pe Vanessa Paradis, care își dorea ca el să producă următorul său album.

Kravitz, ajuns la 62 de ani, continuă să aibă o legătură strânsă cu Parisul, unde locuiește o parte din an.

Concertul de la Accor Arena a marcat încheierea turneului de promovare a albumului „Le retour des beaux jours”, lansat în 2025. Materialul discografic a venit după o pauză de șapte ani de la precedentul album de studio al artistei.

Pentru acest proiect, Vanessa Paradis a colaborat cu Étienne Daho și Jean-Louis Piérot, explorând influențe pop și soul. La spectacolul din Paris, Étienne Daho a fost, de asemenea, unul dintre invitații speciali. Cei doi au interpretat împreună „Mi Amor”, piesă lansată de cântăreață în 2013.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, seara a inclus atât compoziții de pe noul album, cât și melodii cunoscute din repertoriul artistei. Apariția lui Lenny Kravitz a fost însă unul dintre momentele centrale ale concertului.

Apariția celor doi pe aceeași scenă a readus în atenție o perioadă importantă din cariera Vanessei Paradis. Albumul din 1992, realizat împreună cu Lenny Kravitz, rămâne una dintre cele mai cunoscute colaborări ale artistei franceze.

Reîntâlnirea de la Paris a avut loc la 30 de ani de la despărțirea lor și a demonstrat că legătura dintre cei doi continuă să aibă o semnificație aparte în istoria lor artistică.