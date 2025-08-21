Social Legenda străjerului magic din Țara Lăpușului, locul de aur al României







Țara Lăpușului este unică: între dealuri și munți înalți, în inima Carpaților Răsăriteni, se ascund zeci de izvoare minerale cu compoziție bogată în fier, sulf sau bicarbonați.

Acestea nu sunt doar puține; se găsesc practic în fiecare sat – Remeți, Stoiceni, Borcut, Rogoz, Dămăcușeni, Târgu Lăpuș – și fiecare promite o apă cu puteri tămăduitoare, luni pline de sănătate.

Surse locale afirmă - deși doar două dintre surse au fost oficial recunoscute – că Lăpușul e o „mină de aur” subterană rămasă nevalorificată. Motivele sunt politico-birocratice și de infrastructură, spun localnicii: retrocedări nerezolvate, lipsă de acces rural, lipsă de proiecte de turism sănătos.

Se spune că-n Poiana Botizii, un izvor pulsează ca un gheizer la intervale neregulate – ca un suflet ancestral care decide când să izbucnească. Localnicii încă șoptesc că e semnul unui străjer-magic: singura ființă care veghează zona și ține departe duhurile rele.

Alte legende povestesc de izvoare care te vindecă – nu dacă bei apă, ci dacă o lași 300 de zile sub lumina lunii pline. Sau de un izvor în Remeți, ale cărui ape au preț ceremonial: doar medicii și preoții tribali aveau voie să-l atingă. Astăzi, încă mai există familii care pască molcom doar flaconul, crezând că strămoșii le-au lăsat secretul.

Munții Lăpușului se întind până la 1.800 m altitudine, formând un mozaic geologic rar. Crestele lungi formează un geosit de excepție: roci de lavă vulcanică, travertin, platouri, abrupturi.

Traseele montane:

De la Rogoz spre Vf. Semenic – 8 km prin păduri de conifere, pajiști alpine, peșteri cu fosile.

Circuitul crestelor vulcanice – 10 km, cu panorame de vis.

Aici îți dai seama că natura e mai degrabă o sculptură – și știi că trebuie spusă, protejată, simțită.

Țara Lăpușului e o arhivă deschisă. La Rogoz se înalță o biserică de lemn inclusă în patrimoniul UNESCO, clădită în stil maramureșean pur, cu turn înalt și tacâmuri vechi.

În satul agricol, bisericile par pline de icoane care spun povești uitate: grandoare rustică, culori primare, culori țărănești, bocete, chipuri de sfinți anti conflict.

În Târgu Lăpuș, Monumentul Unirii te întâmpină atrăgând cu solemnitate. Aici, tradiții peste tradiții. Și nu doar spiritualitate: meșteșuguri populare – coșuri de nuiele, covoare, într-o gamă de culori naturale, pitch-ri, vase cu smalț.

Ținutul oferă facilități rurale cu adevărat locale: pensiuni cu sobe cu plită de fontă, mic dejun cu brânză de capră, miere crudă, pălincă și pași timizi. Traseele te poartă, într-o zi plină, la izvor, biserică, creastă vulcanică – ai liniște, natură, povești.

Folclorul nu e filter – e realitate: poieni voioase, drumuri sacre spre izvoare, formule de oameni dinaintea electricității, dar gata să-ți povestească despre izvorul cu chemarea spiritului (bătrâni care-au păzit izvoare cu bastoane de lemn, ca să nu fie furate).

Potențialul Zonei este însă subexplorat. Lucrări de cercetare geologică și turistică încă se discută. Ideea unei Stațiuni de Tratament cu Ape Minerale apare frecvent în conferințe regionale, dar fiecare inițiativă moare în birocrație.

Orașele moderne ar putea investi aici – construind infrastructură turistică durabilă, fără a strica spiritualitatea locului. Fără benzinării, fără mall-uri: doar natură, izvoare, credință, lemn, istorie.