Scandalul azilelor de la Bihor ia amploare. România TV a prezentat recent o serie de documente oficiale care demonstrează existența unor legături strânse între Consiliul Județean Bihor, instituție condusă în perioada 2020-2024 de Ilie Bolojan, și Asociația Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, entitate aflată sub patronajul lui Viorel Pașca. Informațiile desprinse din aceste acte oficiale contrazic imaginea de totală separare pe care liderii politici locali au încercat să o promoveze în spațiul public după izbucnirea anchetei.

Rapoartele oficiale arată că Viorel Pașca se număra printre partenerii agreați ai autorităților județene. Supranumit bunul samaritean din Bihor, acesta a primit distincții oficiale din partea reprezentanților administrației conduse de Bolojan. Mai mult, Direcția de Asistență Socială Oradea, aflată în coordonarea Consiliului Județean, direcționa în mod constant cazuri sociale și persoane vulnerabile către centrul care astăzi este considerat ilegal de către anchetatori, în urma descoperirii unor condiții de cazare de-a dreptul înfiorătoare.

Reacția oficială a fost una de respingere totală a acuzațiilor. Premierul interimar Ilie Bolojan a negat vehement orice formă de asociere, fie ea personală sau de natură instituțională, cu Viorel Pașca. Poziția sa vine în contextul în care procurorii DIICOT îl descriu pe Pașca în referatul oficial ca fiind liderul unei grupări de criminalitate organizată axată pe exploatarea persoanelor cu dizabilități și a celor aflate în situații critice de viață. Conform anchetatorilor, rețeaua a început să funcționeze din anul 2020, moment care coincide cu instalarea lui Ilie Bolojan la șefia Consiliului Județean Bihor pentru mandatul încheiat în 2024.

Fostul președinte al Consiliului Județean susține că nu are nicio implicare în activitatea azilelor investigate și că nu a vizitat niciodată locațiile respective. De asemenea, el a precizat că, în calitățile publice pe care le-a deținut, nu a interacționat direct cu membrii asociației din Dumbrava.

„Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată. Nu am avut competențe de a inspecta aceste locații, cei care pot face inspecții sunt cei de la agențiile județene de servicii sociale, iar în calitate de primar și președinte de CJ nu am avut contact cu această asociație. În fiecare an primăria și CJ premiază asociații. Eu nu am participat în acesti ani la astfel de evenimente. Nu am cunoștință legată de asociațiile pe care direcția socială le-a premiat„, a spus Bolojan într-o conferință de presă.

Dincolo de declarațiile politice, evenimentele publice din trecut arată o realitate diferită. În anul 2020, Direcția de Asistență Socială Oradea, condusă la acea vreme de Arina Moș, o persoană considerată extrem de apropiată de Ilie Bolojan și în prezent deputat PNL, a pus în scenă a VIII-a ediție a Galei Voluntarilor din Domeniul Asistenței Sociale. În cadrul acestui eveniment, Viorel Pașca a urcat pe scenă pentru a fi premiat, fiind descris ca un înger al celor oropsiți datorită activităților sale de sprijin.

Imaginile lăsate mărturie pe rețelele sociale de către Arina Moș îl înfățișează pe Viorel Pașca în compania oficialilor locali. Mesajele care însoțeau fotografiile de pe Facebook erau pline de recunoștință din partea conducerii din Oradea.

„Un om deosebit. Mulțumim, domnule Pașca pentru tout ceea ce faceți pentru oamenii necăjiți din Bihor și din țară”, a scris Arina Moș în dreptul unei poze în care apare alături de Pașca.

Colaborarea a continuat de-a lungul anilor. Patru ani mai târziu, în cadrul aceleiași gale organizate la ediția a X-a de către instituția socială din Oradea, Pașca a primit o nouă recunoaștere oficială pentru sprijinul acordat persoanelor fără adăpost și pacienților cu probleme medicale grave.

Arina Moș, acum în vârstă de 45 de ani, și-a construit cariera în umbra lui Ilie Bolojan, ocupând funcția de consilier la Primăria Oradea între anii 2008 și 2013. Fără a deține studii de specialitate în asistență socială, ea a fost numită ulterior la conducerea Administrației Social-Comunitare Oradea. Parcursul său politic a continuat rapid, devenind senator pentru o scurtă perioadă, iar în anul 2025 a fost aleasă secretar al Camerei Deputaților, fiind la primul său mandat complet de deputat PNL.

În perioada în care a ocupat fotoliul de viceprimar, numele ei a fost legat de angajarea mai multor rude în structurile din subordinea primăriei. Soțul ei, de profesie operator de televiziune, a ocupat un post la serviciul de evidență a populației, urmat ulterior și de fiul acestora. Aceste angajări de familie au stârnit numeroase controverse publice, mai ales că primarul de atunci, Ilie Bolojan, promova intens o politică de restructurare și concedieri pentru eficientizarea aparatului administrativ.

Loialitatea Arinei Moș față de liderul politic a rămas neschimbată și a fost reconfirmată public în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 2024.

„Am onoarea de a candida pe locul întâi la Camera Deputaților alături de Ilie Bolojan, locul întâi la Senat, în această duminică importantă pentru Bihor și pentru România”, scria ea pe 28 noiembrie 2024.

Parteneriatul dintre asociația condusă de Viorel Pașca și autoritățile județene nu s-a rezumat doar la momente festive și diplome. Colaborarea apare consemnată negru pe alb în documentele oficiale de analiză semnate chiar de către președintele Consiliului Județean din acea perioadă.

În raportul de activitate din martie 2021, un document pe care președintele Consiliului Județean are obligația legală de a-l prezenta în fața consilierilor în fiecare an, la pagina 221 este menționat următorul text:

„Am avut o colaborare bună cu unităţile finanţatoare, respectiv Consiliul Judeţean Bihor, Direţția de Sănătate Publică Bihor şi de asemenea cu alte unităţi sociale ca cele de la Dumbrava – Asociația D.P.G. (Dumnezeu Poartă de Grijă – n.red.), Băiţa, Râpa, Tinca, Spitalul de Psihiatrie Nucet, cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială„

Aceeași mențiune apare aproape identic și în documentul oficial din anul următor. Raportul președintelui Consiliului Județean Bihor din 2022, la pagina 236, arată că:

„Am avut o colaborare bună cu unităţile finanţatoare, respectiv Consiliul Judeţean Bihor, Direţția de Sănătate Publică Bihor şi de asemenea cu alte unităţi sociale ca cele de la Dumbrava – Asociația D.P.G„

În plus, în cursul anului 2022, administrația județeană a elaborat un Ghid pentru dezvoltare și cooperare instituțională axat pe domeniul social. În paginile acestui ghid sunt inventariate aproximativ 150 de entități furnizoare de servicii sociale care se aflau în relații de colaborare cu autoritățile. La pagina 34 a documentului, la poziția cu numărul 31, este înscrisă oficial Asociația Dumbrava DPG.

Toate aceste date colectate din documentele publice conturează un tablou clar al modului în care funcționau lucrurile la nivel județean. Relația dintre structurile din subordinea Consiliului Județean Bihor și asociația privată ridică semne de întrebare legitime cu privire la mecanismul de trimitere a cazurilor.

Direcția de Asistență Socială, împreună cu alte departamente administrative similare, apela în mod regulat la serviciile oferite de centrul condus de Viorel Pașca. Astfel, persoanele aflate în dificultate majoră sau cetățenii cu probleme grave de sănătate și dizabilități erau transferați direct către locația din Dumbrava, stabiliment care acum face obiectul unei investigații penale de proporții din partea structurilor antimafia.