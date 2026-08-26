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LASK elimină Celtic din Champions League, după 0-3 în tur. Sabah și Bodø/Glimt merg în faza de ligă

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LASK elimină Celtic din Champions League, după 0-3 în tur. Sabah și Bodø/Glimt merg în faza de ligă
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Din cuprinsul articolului

Trei dintre cele șapte echipe care vor completa tabloul fazei de ligă a UEFA Champions League 2026/2027 au fost stabilite marți seară. LASK, Sabah și Bodø/Glimt au obținut calificarea, însă austriecii au fost protagoniștii celei mai spectaculoase reveniri.

LASK a eliminat Celtic după un meci nebun, încheiat cu 5-1 după prelungiri, deși formația scoțiană câștigase prima manșă cu 3-0. Sabah a trecut de Hapoel Beer-Sheva, iar Bodø/Glimt a confirmat calculele hârtiei în duelul cu NEC Nijmegen.

Revenire spectaculoasă în Austria, în Champions League

Celtic părea să fi rezolvat calificarea încă din partida tur, câștigată la Glasgow cu 3-0. Situația a devenit și mai favorabilă pentru scoțieni în returul din Austria.

Callum McGregor a deschis scorul în minutul 21, iar Celtic ajungea astfel la 4-0 la general. LASK avea nevoie de o revenire aproape imposibilă pentru a mai spera la calificare.

Austriecii au redus însă din diferență prin Moses Usor, în minutul 32. După pauză, Robert Ljubičić a înscris pentru 2-1, iar Samuel Adeniran a marcat golul care a reaprins complet speranțele gazdelor.

În minutul 90, Florian Flecker a făcut 4-1 și a trimis confruntarea în prelungiri.

LASK a continuat să atace și în extra-time, iar Adeniran a reușit „dubla” în minutul 109. S-a încheiat 5-1, iar austriecii au întors rezultatul general la 5-4.

Celtic pierde astfel o calificare care părea aproape sigură după partida de la Glasgow și va continua aventura europeană în faza de ligă a Europa League.

Sabah scrie istorie

La Baku, Sabah a obținut o calificare istorică în fața lui Hapoel Beer-Sheva.

Echipa israeliană avea avantaj după prima manșă, câștigată cu 2-1, iar în retur a reușit să înscrie de două ori. Sabah a rămas însă în meci și a forțat prelungirile.

Tellur Mütəllimov a înscris în minutele adiționale ale timpului regulamentar și a dus scorul general la egalitate. În prelungiri, Orphé Mbina și Joy-Lance Mickels au marcat golurile care au decis calificarea.

Sabah s-a impus cu 5-2, 6-4 la general, și ajunge pentru prima dată în istoria clubului în faza de ligă a Champions League. Formația din Azerbaidjan a fost înființată în 2017.

Hapoel Beer-Sheva își dispută meciurile de pe teren propriu în această campanie europeană pe stadionul din Giulești.

Champions League. Sursă foto: Wikipedia

Champions League. Sursă foto: Wikipedia

Bodø/Glimt, fără emoții spre Champions League

Bodø/Glimt a avut parte de o misiune mult mai simplă în confruntarea cu NEC Nijmegen.

După victoria cu 3-1 obținută în deplasare, norvegienii au câștigat și returul, de această dată cu 3-0.

Fredrik André Bjørkan și Sondre Auklend au marcat în prima repriză, iar un autogol al lui Deveron Fonville a stabilit rezultatul final.

Bodø/Glimt merge mai departe cu 6-1 la general și își confirmă statutul de favorită.

Rezultatele de marți

  • Sabah – Hapoel Beer-Sheva 5-2 după prelungiri (6-4 la general)
  • Bodø/Glimt – NEC Nijmegen 3-0 (6-1 la general)
  • LASK – Celtic 5-1 după prelungiri (5-4 la general)

În urma acestor rezultate, trei dintre cele 36 de locuri din faza de ligă au fost ocupate prin play-off. Alte 29 de echipe erau deja calificate direct.

Ultimele patru participante vor fi stabilite miercuri, 26 august, când sunt programate partidele AEK Atena – Levski Sofia, după 0-0 în tur, Viking – Dinamo Zagreb, după 2-2 în prima manșă, Celje – Slovan Bratislava, după 1-1, și Lyon – Fenerbahçe, de asemenea 1-1 în tur.

Tragerea la sorți pentru faza de ligă a Champions League este programată joi, 27 august, la Monaco. Prima etapă a noii faze a competiției se va disputa între 8 și 10 septembrie.

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