Politica Lasconi: Ce s-a schimbat cu adevărat în instituțiile statului? Nu s-a schimbat nimic







Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat că românii au întodeauna dreptate, dar că ar putea fi diferențe după exit poll-uri. Aceasta a spus că nu s-a schimbat nimic în instituțiile statului.

„Românii au întodeauna dreptate. Ne putem aștepta la diferențe după exit poll-uri. Ce s-a schimbat cu adevărat în instituțiile statului? Nu s-a schimbat nimic.

Mă bucur că procesul electoral a fost unul democratic. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună. Am arătat anul trecut că sistemul are o fisură. Întotdeauna voi munci pentru români, pentru că pentru mine este o onoare”, a declarat Elena Lasconi.