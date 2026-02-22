Lăsata Secului 2026. Azi se lasă de dulce, luni începe Postul Paștelui

Lăsata Secului marchează pragul dintre perioada obișnuită a anului bisericesc și Postul Mare, pregătirea spirituală pentru Paște. În 2026, Lăsata Secului este duminică, 22 februarie, iar Postul Paștelui începe luni, 23 februarie. Credincioșii renunță la alimentele „de dulce” și intră într-o perioadă de post, rugăciune și abstinență.

Un obicei răspândit de Lăsata Secului este vizita finilor la nași, prin care se reafirmă legătura creată la botez sau la cununie. Finii aduc daruri simbolice, precum colaci, prăjituri, plăcinte sau alte produse tradiționale. În unele zone se oferă și lumânări sau icoane. Masa care urmează vizitei reprezintă ultima masă cu alimente de origine animală înainte de Postul Mare.

În Bărăgan, resturile de mâncare se adună într-o față de masă și se aruncă a doua zi spre răsărit, cu formula: „Păsările cerului! Eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care să fiți îndestulate și de la holdele mele oprite”.

Copiii participă la tradiția prinderii halviței cu gura. Cel care reușește să prindă bucata de halviță o păstrează ca simbol al norocului. Pe vremuri, seara de Lăsata Secului era ultima ocazie pentru petreceri sau nunți înainte de Paște, acestea fiind amânate până după Înviere.