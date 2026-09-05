Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a avertizat că Rusia s-ar putea confrunta cu o ripostă ucraineană „în oglindă” după atacul cu dronă asupra sediului central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev. Oficialul european a făcut declarația după lovitura care a vizat, potrivit autorităților ucrainene, biroul șefului interimar al SBU, Oleksandr Poklad.

Kubilius a sugerat că serviciile de informații rusești ar putea deveni, la rândul lor, ținte ale unor atacuri ucrainene. El a folosit, în mesajul său denumirile KGB și GRU ca referințe la aparatul rus de informații.

„Putin a adus războiul înapoi în Rusia: escaladează, apoi ucrainenii răspund cu măsuri în oglindă”, a scris comisarul pe platforma Xeuropean.

Kubilius a făcut referire și la efectele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și aviației ruse, afirmând că Rusia a ajuns să aibă rafinării afectate și zboruri internaționale perturbate. În același mesaj, oficialul european a afirmat că serviciile ruse de informații ar putea ajunge să aștepte o dronă ucraineană la propriile sedii.

Atacul a avut loc vineri, 4 septembrie, în centrul Kievului. O dronă rusească a lovit clădirea centrală a SBU de pe strada Volodîmirivska, aflată vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că drona a fost îndreptată direct către biroul șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Oleksandr Poklad, șeful interimar al SBU, nu se afla în birou în momentul atacului. Serviciile de urgență au intervenit la fața locului, iar autoritățile au raportat mai multe persoane rănite. Numărul victimelor a fost actualizat pe parcursul zilei de autoritățile ucrainene.

Lovitura a produs pagube și în zona monumentului istoric Sfânta Sofia. Rezervația Națională „Sofia din Kiev” a anunțat că unda de șoc a spart ferestre ale unei clădiri istorice din complex, în timp ce Catedrala Sfânta Sofia nu a fost lovită direct.

După atac, Volodimir Zelenski a anunțat că i-a cerut lui Oleksandr Poklad să pregătească un răspuns la lovitura asupra sediului SBU.

Președintele ucrainean a spus că răspunsul trebuie să fie unul „adecvat, tangibil” și, dacă este posibil, să fie unul care „oglindește” atacul rusesc. El a precizat că armata ucraineană va sprijini această acțiune.

Ulterior, SBU a transmis că imobilul avariat va fi refăcut și că Rusia va primi un răspuns prin intensificarea operațiunilor speciale și a acțiunilor împotriva rețelelor de agenți.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat atacul asupra sediului SBU drept o „escaladare majoră” care necesită răspunsuri ferme.

Sybiha a spus că atacul a avut loc în contextul reluării eforturilor diplomatice pentru pace și a cerut partenerilor internaționali ai Ucrainei să condamne acțiunea și să crească presiunea asupra Rusiei. Ministrul a atras atenția și asupra riscului pentru Catedrala Sfânta Sofia, aflată în imediata apropiere și inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Și ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a condamnat atacul și a cerut creșterea presiunii internaționale asupra Rusiei, în contextul pagubelor produse în apropierea unui obiectiv de patrimoniu mondial.