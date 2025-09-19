Social

Directorul general al Hidroelectrica, Károly Borbély, și-a dat demisia. Motive legate de PNRR

Comentează știrea
Directorul general al Hidroelectrica, Károly Borbély, și-a dat demisia. Motive legate de PNRRKároly Borbély. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, pentru ca țara să nu piardă fonduri din PNRR, pe jalonul privind guvernanţa corporativă a companiilor de stat. „Hidroelectrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că (...) Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, repectiv cu Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat”, a transmis compania la Bursa de Valori București.

Directorul general al Hidroelectrica pleacă din funcție

Hidroelectrica a informat acționarii și investitorii că, în ședința din 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu Károly Borbély, președintele Directoratului și CEO, și Marian Fetiţă, membru al Directoratului și CFO, au decis încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu aceeași dată.

Conform documentului, decizia a avut la bază obligațiile României din jalonul 121 al Componentei 6 – Energie din PNRR și decizia Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost suspendată parțial plata fondurilor și s-a impus rezolvarea problemelor în termen de șase luni.

În plus, au fost invocate adresele Ministerului Energiei din 4 iulie și 18 septembrie 2025, care au cerut luarea urgentă a măsurilor necesare pentru clarificarea situației Directoratului Hidroelectrica.

Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
Liviu Cocoş, arestat preventiv. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită. Update
Liviu Cocoş, arestat preventiv. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită. Update
Hidroelectrica

Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Alte documente menționate

Documentul menționează și nota de informare privind stadiul implementării jalonului 121, prezentată de Ministerul Energiei în ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 și publicată ulterior.

Totodată, sunt invocate monitorizarea de către Consiliul de Supraveghere a respectării celor mai bune practici de guvernanță corporativă pentru o companie listată la Bursa de Valori București, precum și necesitatea protejării interesului societății și al tuturor acționarilor.

Karoly Borbely a fost numit director general în noiembrie 2023, după ce anterior a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al companiei.

Potențial conflict de interese

Profit.ro notează că Borbely nu a fost acuzat de nereguli profesionale, juridice sau etice, iar procesul de selecție prin care a ajuns CEO nu a fost contestat ca ilegal. Totuși, Comisia Europeană a semnalat autorităților de la București că numirea lui din 2023 ar fi avut loc în condiții de conflict de interese.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetiţa, despre care Comisia Europeană, potrivit sursei menționate anterior, ar fi avut îndoieli că ar fi îndeplinit la momentul selecției condițiile obligatorii de eligibilitate, în special cerința de a fi certificat sau acreditat ca auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:42 - Radiografia eCommerce 2025: 39% dintre români au redus cheltuielile online
21:33 - Stolojan: PSD e un bolovan care frânează ritmul reformei lui Bolojan
21:25 - Solidaritate cu Republica Moldova: Opt foști diplomați americani sprijină Chișinăul înainte de alegeri
21:17 - Povestea puștiului-minune din Ungheni! Noul fenomen a luat aurul la TOP16
21:06 - Autostrada Sibiu-Piteşti, care va traversa Munții Carpați. Imagini cu traseul de mare viteză
21:03 - Liviu Cocoş, arestat preventiv. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită. Update

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale