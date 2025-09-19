Directorul general al Hidroelectrica, Károly Borbély, și-a dat demisia. Motive legate de PNRR

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, pentru ca țara să nu piardă fonduri din PNRR, pe jalonul privind guvernanţa corporativă a companiilor de stat. „Hidroelectrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că (...) Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, repectiv cu Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat”, a transmis compania la Bursa de Valori București.

Hidroelectrica a informat acționarii și investitorii că, în ședința din 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu Károly Borbély, președintele Directoratului și CEO, și Marian Fetiţă, membru al Directoratului și CFO, au decis încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu aceeași dată.

Conform documentului, decizia a avut la bază obligațiile României din jalonul 121 al Componentei 6 – Energie din PNRR și decizia Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost suspendată parțial plata fondurilor și s-a impus rezolvarea problemelor în termen de șase luni.

În plus, au fost invocate adresele Ministerului Energiei din 4 iulie și 18 septembrie 2025, care au cerut luarea urgentă a măsurilor necesare pentru clarificarea situației Directoratului Hidroelectrica.

Documentul menționează și nota de informare privind stadiul implementării jalonului 121, prezentată de Ministerul Energiei în ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 și publicată ulterior.

Totodată, sunt invocate monitorizarea de către Consiliul de Supraveghere a respectării celor mai bune practici de guvernanță corporativă pentru o companie listată la Bursa de Valori București, precum și necesitatea protejării interesului societății și al tuturor acționarilor.

Karoly Borbely a fost numit director general în noiembrie 2023, după ce anterior a făcut parte din Consiliul de Supraveghere al companiei.

Profit.ro notează că Borbely nu a fost acuzat de nereguli profesionale, juridice sau etice, iar procesul de selecție prin care a ajuns CEO nu a fost contestat ca ilegal. Totuși, Comisia Europeană a semnalat autorităților de la București că numirea lui din 2023 ar fi avut loc în condiții de conflict de interese.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetiţa, despre care Comisia Europeană, potrivit sursei menționate anterior, ar fi avut îndoieli că ar fi îndeplinit la momentul selecției condițiile obligatorii de eligibilitate, în special cerința de a fi certificat sau acreditat ca auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.