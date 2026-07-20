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A murit Mircea M. Ionescu, fondatorul primului săptămânal sportiv românesc din afara țării

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A murit Mircea M. Ionescu, fondatorul primului săptămânal sportiv românesc din afara țăriiMircea M Ionescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Jurnalistul sportiv, prozatorul și dramaturgul Mircea M. Ionescu murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației Presei Sportive din România (APSR).

România a pierdut un jurnalist de legendă. Mircea M. Ionescu a murit la 80 de ani

Reprezentanții APSR spun că au primit cu profundă tristețe vestea dispariției lui Mircea M. Ionescu. De asemenea, aceștia au adus în prim plan contribuția sa remarcabilă în presa sportivă.

Potrivit asociației, regretatul jurnalist a transformat meseria într-o adevărată vocație și a promovat spiritul presei românești dincolo de granițele țării.

lumânare

lumânare / sursa foto: dreamstime.com

O carieră de zeci de ani în presă

Mircea M. Ionescu și-a început activitatea în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, devenind ulterior o voce cunoscută în emisiunile de radio și televiziune dedicate sportului.

După ce s-a stabilit în Statele Unite, și-a continuat activitatea jurnalistică pentru comunitatea românească. La New York a fondat publicația Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara României.

O operă literară apreciată

Pe lângă activitatea din presă, Mircea M. Ionescu a avut și o carieră importantă în literatură și dramaturgie.

Printre cele mai cunoscute volume semnate de acesta se numără „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York”, „Hamlet a murit degeaba”, „Deținuți în Statuia Libertății” și „Condamnat la Libertate”.

A revenit în România și a rămas activ

După întoarcerea în țară, Mircea M. Ionescu și-a continuat activitatea în presă, televiziune și teatru.

A realizat emisiunea „Idoli și Legende” și a condus Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, implicându-se în numeroase proiecte culturale și jurnalistice.

„Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate”, transmit reprezentanții APSR.

Mircea M. Ionescu, premiat pentru întreaga carieră

În anul 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu”, o distincție oferită pentru întreaga activitate profesională.

În mesajul de adio, reprezentanții APSR au transmis că Mircea M. Ionescu lasă în urmă o moștenire valoroasă, alcătuită din cărțile sale, articolele publicate și contribuția la dezvoltarea presei sportive românești.

„Mircea M. Ionescu pleacă dintre noi, dar rămân cărțile sale, articolele, vocația de povestitor și amintirea unui profesionist care a onorat presa sportivă românească”, a mai transmis ASPR.

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