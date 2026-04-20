Istoric familial de boli cardiace: când trebuie evaluat preventiv copilul?

Dacă în familia ta au existat cazuri de infarct la vârste tinere, moarte subită sau colesterol foarte crescut, este firesc să te întrebi ce înseamnă acest lucru pentru copilul tău. O evaluare cardiologică făcută la momentul potrivit te ajută să clarifici situația și să iei decizii informate. În multe cazuri, controalele preventive identifică din timp probleme care pot fi monitorizate sau tratate corect.

Prin istoric familial înțelegem existența unor rude de sânge cu afecțiuni cardiovasculare. Contează:

gradul de rudenie (părinții și frații au cea mai mare relevanță);

vârsta la care a apărut boala;

tipul exact al afecțiunii.

Unele boli cardiace apar sporadic, însă altele se pot transmite în familie. Printre acestea se numără:

Cardiomiopatia hipertrofică – îngroșarea anormală a mușchiului inimii, asociată uneori cu risc de aritmii.

– dilatarea cavităților inimii și scăderea forței de contracție. Cardiomiopatia dilatativă – dilatarea cavităților inimii și scăderea forței de contracție.

– dilatarea cavităților inimii și scăderea forței de contracție. Tulburările genetice de ritm , precum sindromul QT lung sau sindromul Brugada.

, precum sindromul QT lung sau sindromul Brugada. Hipercolesterolemia familială – valori foarte mari ale colesterolului încă din copilărie.

Dacă ai auzit în familie expresii precum „inimă mărită”, „moarte subită în somn” sau leșin la efort la persoane tinere, menționează aceste detalii la consult.

Momentul evaluării depinde de istoricul concret. În majoritatea cazurilor, medicul recomandă consult cardiologic dacă:

Un părinte sau un frate are o boală cardiacă genetică confirmată.

Au fost cazuri de moarte subită la rude sub 50–55 de ani.

Cel puțin două rude apropiate au o boală cardiovasculară prematură.

Copilul prezintă simptome precum leșin, dureri toracice la efort, palpitații sau oboseală neobișnuită.

De asemenea, înainte de începerea sportului de performanță, copilul cu istoric familial relevant ar trebui evaluat de un specialist. O consultație la un cardiolog pentru copii în București poate clarifica dacă există restricții sau dacă activitatea sportivă se poate desfășura în siguranță.

Dacă nu există simptome, dar istoricul ridică suspiciuni, medicul poate recomanda primul consult în copilăria mică și controale periodice ulterior, la intervale stabilite individual.

Consultația începe cu o discuție detaliată despre istoricul familial pe mai multe generații. Medicul examinează copilul, măsoară tensiunea arterială și ascultă cordul. În funcție de situație, specialistul poate recomanda:

EKG (electrocardiogramă) – înregistrează activitatea electrică a inimii și poate evidenția tulburări de ritm;

– arată structura și funcția inimii; ecografie cardiacă (ECHO cord) – arată structura și funcția inimii;

– arată structura și funcția inimii; Holter EKG – monitorizare continuă timp de 24 de ore;

– monitorizare continuă timp de 24 de ore; analize de sânge pentru profil lipidic;

testare genetică, în cazuri selectate.

Ecografia cardiacă nu doare și durează, de obicei, 20–30 de minute. Un rezultat normal oferă liniște, însă medicul poate recomanda monitorizare periodică, mai ales dacă există un diagnostic genetic în familie.

Programează controale regulate și informează medicul pediatru despre orice modificare în istoricul familiei.

Observă eventuale simptome la copil, mai ales în timpul efortului fizic.

Respectă recomandările privind investigațiile și intervalele de monitorizare.

Asigură participarea la controalele medicale periodice și la schemele de vaccinare recomandate.

Screeningul nu înseamnă că anticipezi o problemă, ci că alegi să o verifici la timp.

Evaluarea preventivă a copilului cu istoric familial de boli cardiace nu trebuie să fie un motiv de panică, ci o dovadă de responsabilitate. Identificarea timpurie a unor particularități genetice sau metabolice permite adoptarea unui stil de viață adecvat și, acolo unde este necesar, a unui plan de monitorizare care să îi asigure copilului o dezvoltare normală și sigură. O inimă sănătoasă începe cu informații corecte și controale făcute la timp!

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Orice decizie privind investigațiile complexe, testarea genetică sau participarea la sporturi de performanță trebuie luată exclusiv împreună cu un cardiolog pediatru, în urma unui consult clinic direct.

