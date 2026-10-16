Unul dintre personajele-cheie din schema asamblată de procurori în dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt arestați preventiv pentru înșelăciune în formă continuată și grup infracțional organizat, Ion Negoescu, a venit la sediul DIICOT pentru a asista la o percheziție informatică.

Surse judiciare au confirmat pentru EVZ că precheziția informatică ar fi fost realizată asupra telefonului său pe care ar fi fost de acord să îl pună la dispoziția anchetatorilor.

Despre Negoescu au apărut informații că ar fi lucrat o perioadă în Ministerul Afacerilor Interne, la DGIPI. Din documentele aflate la dosar reiese că Negoescu este persoana care l-ar fi pus în legătură pe Călin Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu și deține informații importante despre modul în care s-au derulat conversații, întâlniri și discuții înte persoanele implicate în dosar.

În acest dosar, Ion Negoescu are calitatea de martor. Sursele EVZ afirmă că acevsta ar fi fost de acord să dea toate informațiile pe care le știe anchetatorilor.

Pe de altă parte, Călin Georgescu se află, încă, în arestul central și așteaptă ziua în care Curtea de Apel București va judeca contestația depusă la DIICOT după ce Tribunalul București a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Afaceristul Ionel Rusen se află, de asemenea, în arest preventiv. Casa din Mogoșoaia și sume din conturile lui Georgescu au fost puse sub sechestru asigurător de către procurorii DIICOT.

Ancheta de la DIICOT a fost demarată în urma plângerii penale făcută de omul de afaceri Răzvan Leu, care susţine că a fost prejudiciat cu suma de un milion de euro, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro.

Acesta l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul lui Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus să participe la o afacere cu tranzacţii de metale preţioase, pentru care era necesară o linie de credit de şase milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu cetăţeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveţia. Autoritățile din Italia nu au răspuns încă la solicitarea DIICOT privind identificarea și audierea lui Massimiliano Arena.

Ieri, la DIICOT a fost și soția lui Ionel Rusen, aceasta fiind și ea implicată în deal-ul care ar fi existat între învinuiții din dosar și persoana vătămată, Răzvan Leu, dar și omul de afaceri Vasile Croitoru, care a fost audiat.