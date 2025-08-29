EVZ Special

Ion Iliescu între pariurile CIA și ale Moscovei

Ion Iliescu între pariurile CIA și ale Moscovei
Ion Iliescu între pariurile CIA și ale Moscovei! Viitorul Președinte al României postdecembriste era un perestroikist și nu un dizident!

Ion Iliescu - cotat cu șanse la succesiune înainte de 1989!

Ion Iliescu era văzut de mulți comentatori de la Europa Liberă ca fiind un candidat cu șanse. CIA avea deja rapoarte despre comploturile la adresa lui Ceaușescu. Afacerea Kostyal-Stănescu fusese cu greu mușamalizată. Ion Iliescu din 1984-1985 era la Editura Tehnică, fiind exclus din CC al PCR.

Alături de Brucan, Militaru, Măgureanu, Ion Iliescu își făcea drum pe la Ambadada URSS unde era un punct de citire a presei. Evident, în România lui Ceaușescu era un semn de dizidență.

Ion Iliescu în vizorul CIA după 1990!

Un document din 8 iulie 1994 al Biroului de ana­liză de leadership din cadrul CIA vorbește destul de amănunțit despre situația politică din România. Bene­ficiarul exclusiv al analizei era Bill Clinton, instalat de mai puțin de un an la Casa Albă, iar principalul su­biect de interes era Ion Iliescu, aflat atunci la al doilea mandat.

CIA rezervată legat de moartea lui Ceaușescu

Iliescu nu era un dizident. Era un comunist scos din Olimpul puterii. Ceaușescu ar fi suferit de cancer la prostată după cum afirmau rapoarte secrete. Venirea lui Gorbaciov la Moscova îi dădea speranțe aripii din care făcea parte Ion Iliescu. Ceaușescu nu mai avea nici sprijin de la SUA, iar sovieticii erau înverșunați.

Totuși. SUA nu se grăbeau! Înlocuirea lui Ceaușescu ar fi permis rușilor să pună un om fidel al lor. Deși pare greu de crezut până în 1989, Ceaușescu și nu Ion Iliescu era opțiunea americanilor.

