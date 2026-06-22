Cabinetul de miniștri condus de Adrian Veștea, al doilea Executiv desemnat sub mandatul interimar al lui Nicușor Dan, nu va supraviețui testului din Parlament. Aceasta este convingerea exprimată de jurnalistul Ion Cristoiu. Prezent în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul, analistul politic a explicat că prăbușirea actualului Guvern va fi provocată direct de deciziile strategice ale celor de la AUR. Potrivit gazetarului, liderii formațiunii suveraniste acționează mânați de o vanitate excesivă, fiind ușor de manevrat în jocurile de culise de pe scena politică.

În cadrul dialogului, Cristoiu a ținut să precizeze că a rupt orice legătură personală sau de simpatie politică atât cu George Simion, cât și cu Călin Georgescu. Acesta din urmă a fost criticat dur de jurnalist, în special după apelul lansat public prin care îndemna la votarea împotriva Guvernului Veștea. Analistul consideră că acțiunile AUR nu fac altceva decât să netezească calea către un plan deja stabilit de forțele din spatele cortinei.

Schimbul de replici dintre Ionuț Cristache și invitatul său a scos la iveală mecanismele prin care formațiunea suveranistă ar fi manipulată să voteze împotriva Executivului, deși acest lucru ar putea aduce la putere o formulă guvernamentală și mai puțin convenabilă pentru electoratul lor.

Ion Cristoiu: „Pică guvernul Vestea. Și mâine ce guvern avem? Tot Bolojan. Păi ăsta-i scenariul. Că ei sunt umflați cu pompă.”

Ionuț Cristache: „Acum, puneți-vă și în locul lor. Nu sunt într-o dilemă față cu electoratul lor? Cum să le explice ăstora că votează guvernul transfugilor peneliști?”

Ion Cristoiu: „Domnule Cristache, deja mă enervez. Deci, ascultați… Acest guvern cade. Contribuția fundamentală la căderea lui e din partea AUR, care cunosc deja scenariul. El l-a scos pe Klaus Iohannis și l-a pus președinte interimar pe unul Bolojan. Tot așa, umflându-se în pene. Simion l-a scos, plecând în străinătate și fiind ales răul cel mai mare, Nicușor Dan. Vă spun încă o dată cu toată seriozitatea. Deci acest guvern cade.”

Potrivit analizei făcute de Ion Cristoiu, căderea Cabinetului Veștea nu va bloca activitatea politică, ci va declanșa o succesiune rapidă de evenimente, în care Nicușor Dan va juca un rol central, fără a mai fi nevoie de consultări prelungite. Planul ar include formarea unei noi coaliții de guvernare și o rocadă strategică la nivelul numelui de premier, agreată inclusiv de opoziția social-democrată.

Ion Cristoiu: „Mâine dimineață vom avea Nicușor Dan, nici nu va avea nevoie de consultări, cred că ăsta e și scenariul. Vine un guvern PNL-USR-UDMR și se va face o concesie cu care va fi de acord PSD-ul. Și anume să nu fie Bolojan premier, ci să fie Mircea Abrudean. Probabil că Bolojan vrea să ajungă neapărat președintele Senatului.”

În finalul intervenției sale, jurnalistul a atras atenția asupra modului în care liderii AUR, inclusiv Călin Georgescu, sunt folosiți ca instrumente pentru îndeplinirea unor obiective politice majore ale altor actori din sistem, fiind amăgiți cu promisiuni false legate de preluarea puterii în stat.

Ion Cristoiu: „Ce mă face să rămân uluit este cum îi manipulează. Uitați-vă la omul ăla de aseară! Nu înțelegeți că li s-a spus, sunt influențabili, că n-au minte. Li s-a spus așa. Acum îl suspendăm pe Nicușor Dan și luăm țara înapoi. Nu o vor lua. Vor fi folosiți în continuare, inclusiv Călin Georgescu, pentru ca să se realizeze scopul de veacuri al acestei mașinării. Și anume domnul Ilie Bolojan președinte.”