Ion Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne primar al Chișinăului. Video

Republica Moldova. primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, care a obținut opt mandate în noul Parlament, a anunțat că renunță la mandatul de deputat și va continua să conducă Primăria Municipiului Chișinău. Decizia a fost făcută publică într-un scurt mesaj video, difuzat pe rețelele de socializare.

Potrivit primarului, proiectele începute în Chișinău vor continua, în pofida campaniei pe care acesta o califică drept una de denigrare.

„A fost o campanie murdară, o campanie agresivă, o campanie, nu bazată pe idei, cu minciuni și manipulare și această campanie continuă. Vreau un singur lucru să vă spun: scopul lor este, cu tot dinadinsul, să amplifice această campanie murdară mai departe și să decapiteze Primăria Municipiului Chișinău. Vă tot spun că vor veni cu percheziții, cu dosare, că cineva umblă cu mapă. Eu rămân să fiu primar, așa cum v-am promis. Avem de făcut în continuare multe lucruri importante pentru Municipiul Chișinău”, a declarat Ion Ceban.

El a subliniat că Blocul „Alternativa” va fi prezent în Parlament cu „o echipă de oameni foarte pregătiți”, însă el personal își va păstra actuala funcție.

Astfel, odată de Ion Ceban a anunțat că va rămâne la primărie, Angela Cutasevici ar urma să fie deputat

În campania electorală, liderul Partidului MAN, parte a Blocului „Alternativa”, declara că nu va renunța la funcția de primar pentru cea de deputat. Totuși, imediat după scrutinul din 28 septembrie, mesajele sale au lăsat loc de interpretări. La ședința operativă a Primăriei, Ceban a afirmat că „orice decizie politică va fi anunțată la momentul potrivit”, fără a preciza atunci care va fi opțiunea sa finală.

Scrutinul parlamentar a fost urmat și de schimbări la nivelul administrației municipale. Cel puțin cinci subalterni de-ai lui Ion Ceban au părăsit funcțiile în ultimele zile, iar în majoritatea cazurilor anunțul a fost făcut chiar de primar, pe rețelele sociale.

Blocul „Alternativa”, format din mai multe partide, inclusiv Partidul MAN condus de Ion Ceban, a reușit să obțină opt mandate în Parlament, devenind o formațiune de opoziție cu o prezență limitată, dar vizibilă pe scena politică.

Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat raportul cu privire la rezultatele scrutinului. Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, a fost expediat Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor atribuite deputaților aleși și confirmarea listei candidaților supleanți.

Pe baza rezultatelor finale, cinci concurenți electorali au depășit pragul minim de reprezentare. PAS va deține 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – opt mandate, iar Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN) și Partidul Politic „Democrația Acasă” câte șase mandate fiecare.

Curtea Constituțională va decide pe 16 octombrie 2025 dacă confirmă sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși.