Investitorii preocupați de inteligența artificială continuă să urmărească atent companiile care pot beneficia de dezvoltarea acestui sector, chiar și în contextul în care tot mai mulți analiști avertizează asupra posibilității formării unei bule speculative.

Potrivit unei analize publicate de The Motley Fool, ASML, Alphabet și Nvidia rămân printre companiile cu cele mai solide perspective pe termen lung, datorită poziției strategice pe care o ocupă în ecosistemul inteligenței artificiale.

Interesul pentru acțiunile din domeniul AI a dominat piețele financiare în ultimii trei ani, alimentat de investițiile masive în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

În același timp, investitorii încearcă să identifice companiile care își pot menține performanțele chiar dacă ritmul actual de creștere al sectorului va încetini.

Producătorul olandez ASML ocupă o poziție unică în industria semiconductorilor. Compania dezvoltă echipamentele de litografie utilizate la fabricarea cipurilor, iar în cazul tehnologiei cu ultraviolete extreme (EUV) este singurul furnizor din lume.

Aceste echipamente sunt indispensabile pentru producerea celor mai performante cipuri utilizate în centrele de date dedicate inteligenței artificiale.

Potrivit datelor prezentate în analiză, acțiunile ASML au crescut cu aproximativ 62% de la începutul anului, peste avansul de 16,4% al indicelui S&P 500. Totuși, compania a traversat și perioade mai dificile, inclusiv în 2024, când industria semiconductorilor a fost afectată de un ciclu de încetinire.

Analiștii subliniază că aceste fluctuații sunt normale într-un sector ciclic, însă rolul esențial al ASML în lanțul global de producție al semiconductorilor îi oferă perspective favorabile pe termen lung.

Lansarea ChatGPT de către OpenAI, la sfârșitul anului 2022, a accelerat competiția dintre marile companii tehnologice pentru dezvoltarea modelelor lingvistice de inteligență artificială.

În această competiție, Alphabet a fost criticată la un moment dat pentru faptul că modelul Gemini ar fi rămas în urmă față de rivali. Odată cu lansarea Gemini 3.0, percepția pieței s-a schimbat, însă analiza arată că adevărata forță a companiei nu constă doar în chatbot.

Alphabet beneficiază de un ecosistem format din servicii utilizate zilnic de miliarde de persoane, precum Google Search, Gmail, Google Maps și YouTube. Această bază uriașă de utilizatori și volumul mare de date disponibile îi oferă un avantaj competitiv important în dezvoltarea și monetizarea viitoarelor servicii bazate pe inteligență artificială.

Specialiștii apreciază că, pe măsură ce utilizatorii vor integra tot mai mult funcțiile AI în activitățile de zi cu zi, modelele bazate pe abonamente ar putea deveni o sursă importantă de venit pentru companie.

Nvidia rămâne principalul beneficiar al investițiilor în infrastructura AI, însă compania își desfășoară activitatea și în alte segmente importante ale industriei semiconductorilor.

În ultimul trimestru raportat, divizia de centre de date, principalul motor al afacerii, a înregistrat venituri record de 51 de miliarde de dolari, în creștere cu 66% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, și celelalte divizii au raportat rezultate solide. Veniturile din segmentul de gaming au crescut cu 30%, cele din industria auto cu 32%, iar segmentul de vizualizare profesională a avansat cu 56%.

Deși aceste activități reprezintă o parte mai redusă din veniturile totale comparativ cu divizia dedicată centrelor de date, ele demonstrează că tehnologiile dezvoltate de Nvidia au aplicații mult mai largi decât infrastructura pentru inteligența artificială.

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale continuă să susțină evaluările ridicate ale companiilor din sector, însă o parte dintre investitori rămân precauți din cauza riscului unei eventuale corecții.

În acest context, companiile care dețin poziții dominante în infrastructura semiconductorilor, în serviciile digitale sau în proiectarea cipurilor sunt considerate de mulți analiști drept investiții cu potențial pe termen lung, indiferent de evoluția pe termen scurt a entuziasmului din jurul inteligenței artificiale.