Şapte însușiri care lipsesc românilor, dar pe care le avea Carol I! România lui Cristoiu

Istoria României - Marea noastră Doamnă Învățătoare - La 1 decembrie 2018 românii sarbatoresc împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918. Întreg anul 2018 a fost consacrat faptelor și evenimentelor puse sub semnul Centenarului. Deși aniversarea are loc pe 1 decembrie, indiscutabil Centenarul va continua sa fie sarbatorit pîna la 30 decembrie 2018. Dupa care nici dracu nu-și va mai aminti de Marea Unire din 1918. Nu numai pentru ca sta în tradiiile poporului român de a reduce totul la Hei-rupuri, dar și pentru ca inflaia de fapte și evenimente puse sub semnul Centenarului, fapte și evenimente puchinoase, în imensa lor majoritate șușe, a provocat o suprasaturație provocatoare de greața. Nu m-a surprins reducerea Centenarului la o suta de șușe într-una singura. Sarbatoarea n-a avut la nivel central nici un Plan de mari orizonturi. Din acest an care ar fi trebuit sa fie unul istoric România nu ramîne cu nimic mareț. De fapt nimeni n-a spus poporului român de ce Sarbatorim o suta de ani de la Marea Unire. Președintele nu s-a implicat, fie și pentru ca Ravașitoarea n-a gasit o rochie potrivita pentru aniversarea a o suta de ani de Românie Mare. Guvernul PSD-ALDE a vazut în Centenar un bun prilej de a mitui baronii locali și primarii cu sume luate de la buget. În alte țari, în astfel de ocazii, istoricii, publiciștii, oamenii de cultura reamintesc cetațenilor trecutul țari, trecut vazut sub semnul lecțiilor pentru prezent. Într-o serie de articole dedicate Centenarului vom încerca sa aratam în ce masura Istoria României e pentru noi, cei de azi, Marea Doamna





