Instituția în care românii au cea mai mare încredere. Sondaj

Armata Română rămâne instituția care se bucură de cel mai înalt nivel de încredere din partea populației, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Conform datelor din Barometrul Încrederii în Instituțiile Naționale, 63% dintre români declară că au „foarte multă” sau „destul de multă” încredere în forțele armate.

De peste un deceniu, Armata se menține constant în fruntea clasamentelor privind încrederea în instituțiile statului, alături de Biserică. Sociologii explică această stabilitate prin percepția de neutralitate politică a Armatei și prin rolul său strategic în cadrul NATO, într-un context regional tot mai tensionat din punct de vedere al securității.

Datele arată că simpatizanții PSD și PNL manifestă cel mai ridicat nivel de încredere, cu 77% fiecare. În schimb, susținătorii USR se declară încrezători în proporție de 63%, iar cei ai AUR, în procent de 57%.

Analiza socio-demografică indică și diferențe clare între generații: persoanele de peste 60 de ani sunt cele mai atașate de Armată (72%), în timp ce tinerii între 18 și 29 de ani își exprimă încrederea într-un procent de doar 52%.

Bărbații tind să aibă o percepție mai favorabilă asupra instituției (65%), față de femei (62%). În ceea ce privește nivelul de educație, încrederea este mai mare în rândul celor cu studii primare (68%) și medii (63%) decât în rândul celor cu studii superioare (56%).

Rezultatele sondajului mai arată că locuitorii din mediul rural au cea mai mare încredere în Armată (69%), urmați de cei din orașele mici (61%) și din marile centre urbane (59%). În București, procentul coboară la 54%.

Pe rețelele sociale, nivelul de încredere se menține sub media națională: 58% dintre utilizatorii de Facebook, 55% dintre cei de pe TikTok și 54% dintre utilizatorii de Instagram declară că au încredere în instituția militară.

Și statutul profesional influențează percepția: 60% dintre angajații din sectorul public declară încredere în Armată, comparativ cu 58% dintre cei din mediul privat.

În ciuda acestor variații, Armata continuă să fie privită drept una dintre cele mai stabile și respectate instituții ale statului, fiind asociată cu profesionalismul, disciplina și devotamentul față de țară.