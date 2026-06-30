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Înfrângere pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a desființat decretul privind cetățenia copiilor de imigranți

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Înfrângere pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a desființat decretul privind cetățenia copiilor de imigranțisursa foto. Twitter
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Din cuprinsul articolului

Administrația de la Washington primește o lovitură dură chiar de la instanța supremă a țării. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a invalidat marţi un decret prin care preşedintele Donald Trump a interzis dobândirea automată a cetăţeniei americane în cazul copiilor născuţi pe teritoriul SUA din părinţi imigranţi ilegali sau rezidenţi temporari, transmite agenția de presă AFP.

Înfrângere pentru Donald Trump. Curtea Supremă a SUA i-a desființat decretul privind cetățenia copiilor de imigranți

Hotărârea magistraților reprezintă un eșec de proporții pentru planurile președintelui american. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supreme cu un raport de voturi de şase la trei. Un detaliu extrem de important este faptul că inclusiv trei dintre cei şase judecători conservatori au votat pentru invalidarea ordinului executiv semnat de preşedintele republican pe 20 ianuarie 2025, chiar în prima zi a noului său mandat la Casa Albă.

Trump

Trump la Pod Force One / sursa foto: https://www.youtube.com/watch?v=SLnB5l1PxCY

Ce politică a avut liderul de la Casa Albă în această privință

Acest ordin executiv, care fusese deja declarat neconstituţional de toate instanţele inferioare, elimina dreptul automat la cetăţenie prin naştere pentru copiii imigranţilor ilegali. Donald Trump a susținut ferm că o astfel de măsură este absolut necesară pentru a elimina un stimulent pentru imigraţia ilegală, însă argumentele sale nu au convins instanța supremă.

Ce prevede Constituția Statelor Unite ale Americii

Magistrații au pus însă litera legii fundamentale mai presus de viziunea politică a administrației republicane. Curtea Supremă a stabilit acum că copiii născuţi în SUA din părinţi "prezenţi ilegal sau temporar" pe teritoriul american sunt totuşi "cetăţeni prin naştere, în virtutea celui de-al 14-lea amendament" al Constituţiei SUA.

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Tradiția juridică americană rămâne astfel neschimbată în ciuda presiunilor politice. Principiul cetăţeniei prin naştere, conform căruia orice copil născut în SUA devine automat cetăţean american, a fost înscris în acest amendament, adoptat în 1868 după Războiul Civil pentru a garanta drepturile sclavilor eliberaţi şi ale descendenţilor acestora.

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