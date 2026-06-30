Administrația de la Washington primește o lovitură dură chiar de la instanța supremă a țării. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a invalidat marţi un decret prin care preşedintele Donald Trump a interzis dobândirea automată a cetăţeniei americane în cazul copiilor născuţi pe teritoriul SUA din părinţi imigranţi ilegali sau rezidenţi temporari, transmite agenția de presă AFP.

Hotărârea magistraților reprezintă un eșec de proporții pentru planurile președintelui american. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supreme cu un raport de voturi de şase la trei. Un detaliu extrem de important este faptul că inclusiv trei dintre cei şase judecători conservatori au votat pentru invalidarea ordinului executiv semnat de preşedintele republican pe 20 ianuarie 2025, chiar în prima zi a noului său mandat la Casa Albă.

Acest ordin executiv, care fusese deja declarat neconstituţional de toate instanţele inferioare, elimina dreptul automat la cetăţenie prin naştere pentru copiii imigranţilor ilegali. Donald Trump a susținut ferm că o astfel de măsură este absolut necesară pentru a elimina un stimulent pentru imigraţia ilegală, însă argumentele sale nu au convins instanța supremă.

Magistrații au pus însă litera legii fundamentale mai presus de viziunea politică a administrației republicane. Curtea Supremă a stabilit acum că copiii născuţi în SUA din părinţi "prezenţi ilegal sau temporar" pe teritoriul american sunt totuşi "cetăţeni prin naştere, în virtutea celui de-al 14-lea amendament" al Constituţiei SUA.

Tradiția juridică americană rămâne astfel neschimbată în ciuda presiunilor politice. Principiul cetăţeniei prin naştere, conform căruia orice copil născut în SUA devine automat cetăţean american, a fost înscris în acest amendament, adoptat în 1868 după Războiul Civil pentru a garanta drepturile sclavilor eliberaţi şi ale descendenţilor acestora.