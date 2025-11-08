Informatica intră într-o nouă eră. Un pas spre computere de neoprit

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Ebraică din Ierusalim a făcut un pas important spre dezvoltarea unor tehnologii de stocare a datelor mult mai rapide decât cele existente. Cercetătorii au reușit să înțeleagă mai bine modul în care lumina interacționează cu materialele magnetice, un mecanism ce ar putea duce la perfecționarea memoriei magnetorezistive cu acces aleatoriu (MRAM), informează popularmechanics.com.

Așa cum orice computer are nevoie de memorie RAM (Random Access Memory) pentru a funcționa eficient, MRAM promite să devină succesorul acesteia, combinând viteza memoriei volatile cu stabilitatea memoriei permanente. Noile rezultate arată că folosirea impulsurilor de lumină pentru a controla proprietățile magnetice ale materialelor ar putea crește spectaculos viteza de scriere și citire a datelor, reducând în același timp consumul de energie.

Această descoperire ar putea deschide drumul către computere mai rapide, dispozitive mobile cu autonomie extinsă și sisteme de stocare mai sigure. Într-o lume în care cererea pentru viteză și eficiență energetică este tot mai mare, MRAM ar putea redefini viitorul tehnologiilor de memorie.

Echipa de cercetători a realizat această descoperire remarcabilă care ar putea transforma radical modul în care înțelegem interacțiunea dintre lumină și materie. Studiul lor arată că un mecanism generat de un fascicul laser poate influența și chiar controla starea magnetică a materialelor solide, o realizare pe care oamenii de știință o consideră o veritabilă „schimbare de paradigmă” în fizica modernă.

Rezultatele, publicate recent în prestigioasa revistă Physical Review Research, deschid noi direcții pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe optică și magnetism, de la dispozitive de stocare a datelor la sisteme de calcul ultrarapide.

Potrivit autorilor, mecanismul identificat explică modul în care lumina poate acționa direct asupra proprietăților magnetice ale unui solid, oferind posibilitatea manipulării acestora fără contact fizic și cu o precizie fără precedent. Descoperirea nu doar lărgește orizontul cunoașterii fundamentale, ci ar putea avea și implicații majore pentru domenii precum spintronica sau dezvoltarea materialelor inteligente.

Astfel, ceea ce până de curând părea un concept teoretic devine o realitate științifică promițătoare: lumina, odinioară doar un instrument de observare, devine acum un mijloc de control asupra lumii magnetice a solidelor.

Cercetătorii de la laboratorul Spintronics al universității, condus de Amir Capua, au anunțat rezultate care ar putea deschide calea către memorii MRAM ultra-rapide, controlate optic și cu un consum redus de energie.

„Această realizare are potențialul de a transforma fundamental înregistrarea datelor folosind lumină și nanomagneți”, a explicat Capua, coautor al studiului, într-un comunicat de presă. „Impactul ar putea fi resimțit în multiple sectoare, prin creșterea eficienței și vitezei procesării informațiilor.” Conform cercetătorilor, tehnologia ar putea marca o schimbare majoră în domeniul stocării datelor, oferind alternative mai rapide și mai eficiente față de soluțiile tradiționale.

Memoria RAM, coloana vertebrală a calculatoarelor moderne, funcționează pe baza unor electromagneți minusculi, dar echipa de cercetători a descoperit că lumina ar putea transforma fundamental modul în care stocăm datele.

Analizând proprietățile magnetice ale undelor luminoase, de obicei trecute cu vederea, cercetătorii au constatat că aceste oscilații rapide pot controla magneții la nivel microscopic. Această capacitate deschide ușa unor noi posibilități în domeniul memoriei și al stocării informațiilor.

Cu ajutorul unei ecuații matematice inovatoare, cercetătorii conduși de Capua au cuantificat intensitatea interacțiunii dintre lumină și magneți, ținând cont de parametri precum amplitudinea câmpului magnetic al luminii, frecvența acesteia și absorbția de energie a materialului magnetic.

Deși interacțiunea dintre lumină și magnetism nu este o noutate în fizica cuantică, aplicațiile sale în spintronică (un domeniu emergent al tehnologiei care exploatează rotația (spin) electronilor mai degrabă decât sarcina lor pentru a procesa și stoca informații) rămân rare.

Deși acest viitor rămâne încă îndepărtat, MRAM începe deja să câștige teren în industria IT. Descoperirea actuală oferă un impuls semnificativ, consolidându-i potențialul ca standard al memoriei viitorului.