Imnul Național s-a născut literar acum 178 de ani

Imnul Național al României pornește de la o poezie revoluționară care a apărut acum 178 de ani, la 21 iunie 1848. Influențat de „trendul” Marseillaisei franceze, poemul va fi adoptat de revoluționarii români ca imn. Apoi, va trece o perioadă de puțin peste 150 de ani până când să devină imn de stat.

Imnul s-a născut ca poem în data de 21 iunie 1848. El a apărut în publicația „Foaie pentru Inimă, Minte și Literatură”. S-a numit „Un răsunet” și a fost creația poetului ardelean Andrei Mureșanu (16 octombrie 1816-Bistrița - 12 octombrie 1863-Brașov). „Deșteaptă-te române”sunt primele două cuvinte ale primului vers și ele vor da mai târziu numele cântecului.

Poezia devenită imnul național a circulat în Ardeal, în mod clandestin dar și în Moldova și Țara Românească. A devenit destul de rapid populară, ca și Hora Unirii, compusă de Vasile Alecsandri circa 8 ani mai târziu. Evenimentele revoluționare din Țara Românească, cronologic petrecute după cele din Moldova și Transilvania (în Transilvania, revoluția a durat cel mai mult, inclusiv 8 luni din anul 1849) au făcut ca să se creeze un drapel revoluționar dar și un imn, în iunie, iulie 1848. Imnul a fost „Deșteaptă-te române”,

Imnul a fost ales de Generalul Gheorghe Magheru, oltean, haiduc, pandur, general revoluționar. El a dorit ca armata pe care a creat-o la Râureni-Vâlcea să aibă imnul național al ei, în stilui Marseillezei compuse la 1792 de Rouget de Lisle. Aceasta fusese scrisă inițial pentru trupele de pe Rin. A fost asumată apoi de soldații marseillezi care au intrat în Paris. Anton Pann, românul cu origini bulgărești a cântat prima dată versurile poetului ardelean în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, cu ocazia consacrării forței militare revoluționare la 29 iulie 1848.

Așadar, imnul a fost compus de un ardelean, răspândit de moldoveni și munteni, cântat de un muntean cu origini bulgare și aprobat ca imn de un oltean. Este o simmbolistică a Unirii Românilor până la urmă.

Imnul „Deșteaptă-te române” a devenit imnul de stat al României, la 24 ianuarie 1990. Parlamentul României, cu ocazia anivesării în 1998, a 150 de ani de la Revoluția de la 1848, a votat Legea nr. 99/1998 prin care se reglementează ziua de 29 Iulie a fiecărui an, drept Ziua Imnului Național.