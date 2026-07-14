14 Iulie este Ziua Națională în Franța. Căderea Bastiliei la 14 iulie 1789 a fost un moment simbolic. Închisoarea era expresia absolutismului monarhic. Asta, chiar dacă acolo, în acel moment, potrivit tradiției nu ar mai fi fost închis decât un singur deținut politic.

Franța are o istorie în care revoluțiile au un rol crucial. Revoluția Franceză, Lovitura de Stat de la 18 Brumar sunt cunoscute. La fel, sunt și Revoluția din Iulie, Revoluția de la 1848. Să nu uităm nici de Comuna din Paris. Istoricul Jacques Madaule în a sa Histoire de la France a surprins foarte bine aceste momente emblematice.

Francezii au aderat la valorile Francmasoneriei. Landmark-urile tradiționale ale Masoneriei enunțate la 1717 în Marea Britanie au găsit la francezi o aplicabilitate. Marele Orient al Franței a devenit o mare Obediență europeană, de unde Luminile Masoneriei s-au răspândit în întreaga Europă.

Revoluționarii francezi, italieni, polonezi, români au fost atrași de Francmasonerie. Asta, indiferent că s-au numit carbonari, iacobini, girondini sau pur și simplu francmasoni. „Libertate Egalitate Fraternitate”, simbolica deviză a Revoluției Franceze a devenit expresia francmasonică foarte cunoscută. Dacă nu, cea mai cunoscută. Franța a devnit prototipul statelor guvernate de drept și lege. SUA se creaseră conform acelorași idei novatoare cu câțiva ani mai devreme în intervalul 1776-1787.

În Franța, Stările Generale (Aristocrația, Clerul, Negustorii și producătorii) nu se mai reuniseră din 1614. Regele Ludovic al XVI-lea avea nevoie de bani pentru conflicte. Canada fusese pierdută, englezii erau tot mai puternici. Nobilimea trândăvea la Curtea de la Versailles și țesea intrigi.

Ludovic al XIV-lea construise acel sistem de palate pentru a nu lăsa nobilimea nesupravegheată. O prefera în lux și trândăvie în loc să se implice în aventuri politice periculoase.

În 1789, Starea a III-la se revoltase. S-a proclamat Adunare Constituantă și a decis să nu se mai accepte nicio taxă fără acord parlamentar. Bastilia a căzut la 14 iulie 1789, când Franța a dorit să scuture regalitatea. Acolo erau duși adversarii regelui. Abia dacă mai erau câteva persoane deținute acolo. Și totuși, zidurile creau teamă! Demolarea lor a fost o eliberare.

Revoluția Franceză a reușit să reziste atât tulburărilor interne dintre girondini și iacobimi. A rezistat răscoalelor interne. A rezistat luptelor coalițiilor europene de la Valmy din 1792 și Fleurus din 1794.

Franța, prin Revoluția Franceză, ne-a lăsat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului și mai multe proiecte constituționale. Au fost baza legislaței civile și penale, comerciale, napoleoniene de mai tîrziu.

Napoleon, lider în Franța ridicat din focurile Revoluției, după succesul din 1793 de la Toulon și după începărtarea Convenției cu tunurile, devine un general valoros pentru noua structură, Directoratul. Ulterior, Consulatul și Imperiul fac glorie Franței. Fără să vrea, Napoleon duce cu el ideile Revoluției Franceze. O revoluție, pe care, teoretic a finalizat-o o dată cu instaurarea Directoratului.