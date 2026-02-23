Imagini fabuloase cu cel mai scump drum din lume, proiectat să reziste fenomenelor meteo violente

Ingineria de ultimă generație și peisajele spectaculoase se întâlnesc pe ceea ce este considerat cel mai scump drum din lume. Construit pentru a face față valurilor uriașe și furtunilor puternice, acest proiect a atras atenția publicului nu doar prin costul exorbitant, ci și prin soluțiile tehnice inovatoare folosite pentru durabilitate și siguranță, informează Express.

Investiția uriașă reflectă nu doar valoarea economică a drumului, ci și ambiția de a crea o arteră care să funcționeze în siguranță chiar și în cele mai vitrege condiții. Rezultatul este un drum care nu doar transportă oameni și bunuri, ci devine și un simbol al ingeniozității umane în fața forțelor naturii.

Noul traseu, construit pe viaducte și șosele impunătoare, este proiectat să reziste valurilor violente, furtunilor șicicloanelor care lovesc frecvent regiunea. De-a lungul timpului, inginerii au ridicat drumuri spectaculoase în diverse colțuri ale lumii, dar niciunul nu atinge nivelul proiectului de pe insula franceză tropicală Réunion.

Aflată la mii de kilometri distanță de Franța continentală, în mijlocul Oceanului Indian, Réunion face parte integral din Franța și din Uniunea Europeană: utilizează euro, respectă legislația franceză și beneficiază de aceleași drepturi ca orice alt teritoriu metropolitan, în ciuda izolării sale geografice.

Până acum, locuitorii și șoferii de pe insulă au fost nevoiți să circule pe un drum de coastă care trecea pe sub stânci abrupte, un traseu periculos și expus intemperiilor.

Pe insula Réunion, căderile de pietre, alunecările de teren și furtunile puternice au provocat frecvent închiderea drumului de coastă existent, generând întârzieri semnificative și condiții periculoase pentru șoferi. În urma acestor probleme cronice, autoritățile locale au decis să construiască o rută alternativă, mai sigură și mai fiabilă, proiect care a primit denumirea de „Nouvelle Route du Littoral”.

Costurile estimate pentru această investiție colosală se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro pentru cei 12,5 kilometri ai traseului, echivalentul a circa 233 de milioane de lire sterline pe milă. Unele prognoze avertizează că suma finală ar putea ajunge chiar la 2,5 miliarde de euro (2,2 miliarde de lire sterline).

Prețul ridicat se datorează în mare parte faptului că o mare parte a drumului este construită deasupra oceanului, pe viaducte și șosele suspendate, proiectate să reziste la valuri, furtuni și cicloane. Aceasta implică fundații adânci, expertiză în inginerie marină și cantități mari de rocă, materiale dificil de procurat pe insulă.

Primele lucrări au început în jurul anilor 2013-2014, după decenii de studii preliminare inițiate încă din anii 1990. Noua arteră va lega două dintre cele mai aglomerate zone de pe insulă: Saint-Denis și La Possession, oferind o alternativă sigură și durabilă față de vechiul drum, adesea blocat din cauza condițiilor meteo.

Până în prezent, o secțiune de viaduct lungă de 8,7 km a fost deschisă între 2022 și 2023 pentru trafic limitat, însă restul proiectului se află încă în construcție. Noi etape ale lucrărilor sunt programate să înceapă în 2026, iar finalizarea completă este estimată în jurul anului 2030.

Lucrările sunt realizate de un consorțiu de mari companii franceze, inclusiv Vinci Construction și Bouygues Travaux Publics, cu finanțare asigurată de guvernul francez, consiliul regional Réunion și Uniunea Europeană.

Insula Réunion are aproximativ 860.000 de locuitori, pentru care acest drum reprezintă o promisiune de siguranță și mobilitate îmbunătățită pe termen lung.