Cum s-a format ciclonul Barbara. Explicațiile specialiștilor ANM

Un nou val de vreme extremă lovește România, după ce ciclonul Barbara – apărut în bazinul Mării Mediterane – s-a deplasat rapid spre est, ajungând în zona Mării Negre. Fenomenul a determinat meteorologii să emită avertizări de cod roșu pentru mai multe regiuni, inclusiv pentru București. Florinela Georgescu, director executiv al ANM, a explicat pentru Digi24 că „în regiunile afectate se pot semnala averse torențiale și descărcări electrice, iar cantitățile însemnate de precipitații vor fi resimțite în special în jumătatea sudică a Munteniei și în Dobrogea, cu intensitate maximă în județele vizate.”

Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, în următoarele ore sunt așteptate cantități mari de apă, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Fenomenele ciclonice sunt sisteme de presiune atmosferică scăzută care se formează, de regulă, acolo unde masele de aer rece și cald intră în contact direct. În urma acestui contrast termic apare o zonă de instabilitate care determină mișcarea aerului cald în sus și a celui rece în jos, generând circulații de aer în sens invers acelor de ceasornic.

„Un ciclon care se dezvoltă în zona României sau, în sens mai larg, în regiunile situate la latitudini medii, reprezintă o formațiune de presiune atmosferică scăzută. Acesta ia naștere, de regulă, în urma unei perturbări a zonei de contact/apărute la frontiera dintre două mase de aer cu caracteristici diferite: o masă de aer rece și alta de aer cald...”, a explicat Florinela Georgescu.

Astfel, curenții ascendenți transportă aer umed către altitudini mari, unde acesta se răcește, favorizând formarea norilor și a precipitațiilor. În jurul ciclonului se formează două fronturi distincte – unul cald și unul rece – care delimitează sistemul și determină intensitatea fenomenelor meteo asociate.

Specialiștii susțin că diferențele de temperatură dintre uscat și mare sunt principalele cauze care pot amplifica forța unui ciclon. „Cicloanele prezintă o serie de caracteristici definitorii, însă evoluția și intensitatea lor sunt influențate de anumiți factori favorizanți. Unul dintre aceștia este formarea ciclonului deasupra unei suprafețe întinse de apă, precum o mare sau un ocean...”, a precizat directorul ANM.

În prezent, apele mai calde ale Mediteranei și pătrunderea aerului rece în straturile superioare ale atmosferei creează condiții ideale pentru intensificarea acestui sistem. Din acest motiv, „ne aflăm chiar într-o astfel de perioadă a anului”, subliniază Georgescu.

„Fenomenul a primit un nume ca urmare a intensității sale deosebite, respectiv rezultatul prezenței tuturor factorilor favorizanți menționați anterior...”, a explicat meteorologul pentru Digi24.

Ciclonul Barbara s-a format deasupra Mării Mediterane, a traversat sud-estul Europei și se deplasează în aceste zile spre Marea Neagră. Între 7 și 9 octombrie, el va rămâne activ în această zonă, transportând masive volume de aer umed către România, fapt ce duce la ploi abundente în sud și sud-est.

Țările Italia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Malta fac parte din Grupul Mediteranean Central, responsabil cu denumirea furtunilor. Lista oficială a numelor pentru sezonul 2025–2026 este comună cu cea folosită de Met Office (Regatul Unit), Met Éireann (Irlanda) și KNMI (Olanda), în cadrul Grupului Occidental European.

Meteorologii au extins marți avertizarea de cod roșu și asupra Capitalei, precum și în județele Ilfov și Giurgiu. „Fiecare eveniment meteorologic prezintă particularitățile sale, iar în cazul ciclonului Barbara, specificul constă în faptul că precipitațiile abundente se concentrează preponderent în partea de sud a țării...”, a menționat Florinela Georgescu.

Cele mai afectate zone rămân sudul Munteniei și Dobrogea, însă ploi consistente se pot extinde și către vestul țării. În aceste regiuni, aerul cald și foarte umed provenit dinspre mare va favoriza, între 7 și 10 octombrie, apariția furtunilor și a descărcărilor electrice. „Există o probabilitate ridicată ca precipitațiile indicate în avertizările meteorologice (ploi abundente ce pot genera inundații) să se acumuleze pe intervale scurte de timp.”

Fenomenul nu este unul izolat. România a mai fost afectată de astfel de sisteme, mai ales în sezonul rece sau la începutul toamnei. „Fenomenul se manifestă frecvent, în special spre sfârșitul verii, toamna și în ierni mai blânde... Ceea ce se întâmplă în prezent nu reprezintă un fenomen izolat...”, a explicat directorul ANM.

Un exemplu recent este cel al inundațiilor din Galați, din septembrie 2024, cauzate tot de un ciclon format deasupra Mării Negre. De la sfârșitul secolului XIX, astfel de furtuni sunt monitorizate constant de meteorologii români.

După câteva zile de instabilitate atmosferică, meteorologii estimează o revenire treptată la normal. „Începând de joi (09 octombrie), se estimează o ameliorare a vremii. Deși există posibilitatea unor ploi în următoarele zece zile, acestea nu vor avea amploarea precipitațiilor înregistrate în prezent.”, a conchis Florinela Georgescu.