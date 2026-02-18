Franța eliberează petrolierul „Grinch” după plata unei amenzi de milioane de euro

Autoritățile din Franța au anunțat marți că petrolierul suspectat că face parte din așa-numita „flotă fantomă” rusă a fost eliberat și își continuă călătoria după ce proprietarul său a plătit o amendă de mai multe milioane de euro, a declarat șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, potrivit BBC.

Nava, cunoscută sub numele de Grinch, părăsește apele teritoriale franceze după o perioadă de aproximativ trei săptămâni în care a fost imobilizată în portul Fos-sur-Mer, în sudul Franței, potrivit declarațiilor oficiale.

Petrolierul Grinch a fost interceptat în ianuarie în Marea Mediterană, după ce părăsise portul Murmansk din nordul Rusiei și naviga sub pavilionul Insulelor Comore, au informat autoritățile franceze și serviciile de monitorizare a traficului maritim.

Forțele navale franceze, în cooperare cu aliați, au direcționat vasul către Marseille, unde a fost reținut temporar pe motivul suspiciunilor privind încălcarea sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.

Autoritățile judiciare au impus o penalizare financiară printr-o procedură de recunoaștere a vinovăției, iar tribunalul din Marsilia a decis confiscarea sumei respective. Cu toate acestea, detaliile exacte privind valoarea amenzii nu au fost dezvăluite publicului.

Vasele din așa-numita „flotă fantomă” sunt folosite pentru a transporta țiței rusesc în moduri care ocolesc sancțiunile occidentale impuse după invazia Ucrainei de către Rusia în 2022, potrivit rapoartelor de presă și analizelor experților în domeniul maritime.

Aceste nave sunt adesea vesseluri vechi, cu proprietari și structuri de management neclare, schimbând frecvent steagurile sub care navighează și operațiunile lor, pentru a evita monitorizarea și aplicarea sancțiunilor.

Potrivit datelor monitorizate de organizații specializate, flota a crescut numeric semnificativ de la începutul conflictului, ajungând la sute de nave care operează în mare parte sub astfel de practici.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a postat pe rețeaua socială X că „evitarea sancțiunilor europene are un preț”, subliniind că astfel de operațiuni reprezintă un efort de a limita capacitatea Rusiei de a finanța războiul prin intermediul unei flote fantomă.

„Grinch va părăsi apele franceze după ce a plătit câteva milioane de euro și a suportat o imobilizare costisitoare de trei săptămâni la Fos-sur-Mer. Hai să continuăm”, a adăugat Barrot în postarea sa.

Operațiuni similare au fost intensificate în ultimele luni de către țările occidentale, ca parte a eforturilor de reducere a modului în care Rusia își exportă petrolul în pofida sancțiunilor.

Recent, în ianuarie, forțele britanice și americane au cooperat într-o acțiune ce a dus la capturarea unei alte nave considerate parte din rețelele care încalcă sancțiunile.

Totodată, statisticile oficiale indică faptul că Uniunea Europeană a listat sute de vase suspectate că fac parte din flota fantomă, interzicându-le accesul în porturile și serviciile maritime europene.

Experții în drept maritim subliniază că, deși sancțiunile occidentale au vizat aceste nave, aplicarea efectivă a măsurilor precum confiscarea este complicată de legea internațională, care împiedică detențiile îndelungate fără proceduri clare.

Eliberarea Grinch după plata amenzii reflectă atât limitele juridice actuale, cât și eforturile statelor europene de a combina sancțiunile economice cu acțiuni de aplicare în apele internaționale.