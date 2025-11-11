Politica

Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: Recunoştinţă şi respect pentru sacrificiul lor

Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: Recunoştinţă şi respect pentru sacrificiul lorSursa foto: Facebook
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că România a înregistrat 31 de militari care și-au pierdut viața şi peste 200 răniţi în misiunile din teatrele de operaţii, subliniind rolul și sacrificiul  acestora în asigurarea securităţii naționale a ţării.

Ilie Bolojan, mesaj pentru militarii omagiați de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, un mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, în care a vorbit despre sacrificiul militarilor români. Premierul a amintit de sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi, căzut la datorie în Afganistan, în aceeaşi zi în care,în urmă cu 85 de ani, în 1918, se semna Armistiţiul care a încheiat Primul Război Mondial.

”Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român şi pe toţi militarii care, prin devotament şi profesionalism, prin misiunile îndeplinite, contribuie la securitatea României şi la scrierea istoriei noastre recent” a declarat Bolojan.

Bolojan a precizat că România a pierdut 31 de militari în misiunile din teatrele de operaţii, iar peste 200 au fost răniţi. El a subliniat rolul acestora în asigurarea securităţii ţării şi a transmis recunoştinţă şi respect pentru devotamentul şi profesionalismul lor.

Bolojan le-a mulțumit veteranilor pentru contribuția lor la România modernă

Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit veteranilor din teatrele de operaţii pentru rolul lor în construirea unei Românii libere, sigure şi democratice. El a apreciat contribuţia lor la securitatea ţării şi la formarea valorilor societăţii.

Militari

Militari. Sursa foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale

Bolojan a subliniat că modelul de acţiune, demnitate şi curaj al acestora inspiră şi ghidează întreaga societate. El a afirmat că veteranii au arătat ce înseamnă să pună interesul ţării şi al comunităţii înaintea interesului personal.

Securitatea ţării, esenţială pentru binele societăţii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că veteranii au arătat cum lupta pentru ziua de mâine construieşte siguranţă şi încredere pentru generaţiile viitoare. El a evidenţiat importanţa devotamentului acestora în misiunile din teatrele de operaţii.

Bolojan a subliniat că societatea şi individul nu pot fi bine în lipsa securităţii ţării. Mesajul său a reconfirmat rolul crucial al militarilor în protejarea siguranţei naţionale.

Proiecte speciale