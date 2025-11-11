Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: Recunoştinţă şi respect pentru sacrificiul lor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că România a înregistrat 31 de militari care și-au pierdut viața şi peste 200 răniţi în misiunile din teatrele de operaţii, subliniind rolul și sacrificiul acestora în asigurarea securităţii naționale a ţării.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, un mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, în care a vorbit despre sacrificiul militarilor români. Premierul a amintit de sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi, căzut la datorie în Afganistan, în aceeaşi zi în care,în urmă cu 85 de ani, în 1918, se semna Armistiţiul care a încheiat Primul Război Mondial.

”Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român şi pe toţi militarii care, prin devotament şi profesionalism, prin misiunile îndeplinite, contribuie la securitatea României şi la scrierea istoriei noastre recent” a declarat Bolojan.

